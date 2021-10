Bobinger Handballer hoffen auf weitere Punkte

Das zweite Auswärtsspiel der Saison steht für die Bobinger Handballer auf dem Programm. Der TSV gastiert am kommenden Samstag um 19.30 Uhr beim TSV Göggingen.

Die Gastgeber sind vor der Zwangspause souverän in die Landesliga aufgestiegen, konnten aber hier kein einziges Spiel absolvieren. Göggingen hat sich vor dieser Saison entschieden, wieder in der Bezirksoberliga zu spielen. Durch einige Abgänge war ein Auftreten in der Landesliga nicht gewollt. Der Kader des TSV Göggingen ist noch recht unbekannt. Einige Routiniers werden nochmals auf der Platte stehen, gepaart mit jungen Spielern könnte es eine Überraschungsmannschaft werden.

Für den Bobinger Trainer sind aber weiterhin die eigenen Leistungen relevant. Nach gutem Saisonstart mit zwei klaren Siegen hofft man, dass es so gut weitergeht. "Wir müssen weiterhin auf unsere Stärken bauen. Die Konstanz müssen wir weiterführen und das Spiel wieder von Anfang an konzentriert angehen. Auf uns kommt es an, wenn wir Zählbares aus Göggingen mitnehmen wollen“, so Trainer Mario Stadlmair. Wer am Samstag bei den Singoldstädter auf dem Spielfeld stehen wird steht wie immer erst sehr kurzfristig fest. Der TSV Bobingen hofft, dass einige Fans die Mannschaft unterstützen und, dass weitere Punkte eingefahren werden können. (SZ)