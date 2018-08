27.08.2018

Handwerkermarkt führt ins Mittelalter

Zum 200-jährigen Bestehen der Gemeinde Klosterlechfeld und 175 Jahren Marktrecht gibt es auch Oldtimer und eine Ausstellung von Hobbykünstlern zu sehen

Von Hieronymus Schneider

Nach einer kurzen Verschnaufpause im Urlaubsmonat August nehmen die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der Gemeinde Klosterlechfeld wieder Fahrt auf. Der jährliche Hobbyhandwerkermarkt wird als „Königlicher Markt zu Klosterlechfeld“ ein besonderes historisches Gewand erhalten und alte Handwerkstechniken, sowie ein Lagerleben präsentieren. Mit Julius Bessel von Alpenland Tourismus aus Landsberg wurde ein erfahrener Kenner der Branche als Veranstalter gewonnen.

Begonnen wird der „Historische Markt“ am Freitagabend, 31. August um 18 Uhr mit einem kleinen Empfang geladener Gäste und Gemeinderäte. Beim anschließenden Rundgang durch das Lagerleben wird ein gemeinsames mittelalterliches Abendmahl im Historienzelt gefeiert. Das Lagerleben auf dem Festplatz endet am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr.

Am Samstag beginnt um 10 Uhr der Hobby- und Handwerkermarkt am Franziskanerplatz, der auch am Sonntag nach dem Gottesdienst wieder von 10 bis 18 Uhr öffnet. Eine kleine Gartenausstellung im Klostergarten ergänzt den beliebten Markt. Eine besondere Oldtimerausstellung präsentieren die Organisatoren Franz Perzl und Ewald Schiegg. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum warten sie mit Ausstellungsstücken von Motorrädern über sehr alte Oldtimer-Fahrzeuge und imposante Traktoren auf. Am Samstag von 10-13 Uhr unterhält am Franziskanerplatz das Jazz-Trio „ A´ n D Sharp“ mit Wolfi Weber (Trompete, Flügelhorn), Vicky Konrad (Gitarre) und Heiner Lehmann (E-Bass). Für Speisen und Getränke sorgen der Faschingsverein „Lecharia“, sowie das angrenzende „Cafe Müller“ und das „Caféle“ auf der anderen Straßenseite beim Kalvarienberg. Am Sonntag übernimmt der Feuerwehrverein Klosterlechfeld die Versorgung der Besucher.

Die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße (Schwabmünchner Straße) wird ab Samstagmorgen bis Sonntagabend gesperrt. Die Gemeinde wird an beiden Ortseingängen wieder ihre Betonpoller aufbauen. Der Markt findet bei jedem Wetter statt. Das Gemeindezelt am Franziskanerplatz bietet notfalls Regenschutz. Bürgermeister Rudolf Schneider ist aber, was das Wetter angeht, entspannt, „denn heuer hatte Klosterlechfeld mit seinen Veranstaltungen Gottes Segen auf seiner Seite“.

Am Sonntagabend (2. September) um 19 Uhr wird eine Vernissage von Klosterlechfelder Hobbykünstlern in der Aula der Von-Imhof-Grundschule in der Schulstraße 3 eröffnet. Damit verbunden ist die Präsentation der Ergebnisse des Malwettbewerbs der Klosterlechfelder Grundschule zum Thema „Frieden“. Diese werden ebenso wie die Arbeiten von den Kindern der Mittagsbetreuung in der Aula der Schule präsentiert. Die Sängerin Nicola Fernholtz und Jürgen Scholz am Piano präsentieren am Abend Lieder von Fritz Kreißler. Die Ausstellung mit Gemälden, Plastiken und Fotografien von zehn Klosterlechfelder Künstlern ist dann vom Montag, 3. September bis zum Samstag, 8. September jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Zugang ist barrierefrei und der Eintritt ist kostenlos. Spenden kommen der Aktion „Klosterlechfeld sozial“ zugute.

In der Mitte der Ausstellungswoche, am Mittwoch den 5. September um 19 Uhr, wird im Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße ein Film von Paul Korn über den Festabend mit dem historischen Theater beim Pfingstmarkt gezeigt.

