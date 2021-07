Als eine Hungersnot Hiltenfingen arg zusetzte

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Kreis Augsburg?

Jede Gemeinde im Augsburger Land hat etwas, das im Online-Lexikon Wikipedia nicht steht. Spannende Dorfgeschichten aus Hiltenfingen kennt Kornelius Griebl. Er war von 2002 bis 2020 Bürgermeister in der Gemeinde südwestlich von Schwabmünchen.