Hits aus der Zeit der 60er-Jahre

Zur Einstimmung auf die Festwochen feiert Bobingen ein Open Air mit Oldie-Feeling

Von Ingeborg Anderson

Das Licht der sinkenden Sonne lässt das Untere Schlösschen aus dem Grün der Bäume aufleuchten und verbreitet im Schlösschenpark eine romantische Stimmung. Knapp 300 Besucher haben es sich auf Decken, mitgebrachten Stühlen und auf den Plätzen der Pagodenzelte bequem gemacht – in freudiger Erwartung auf einen Abend mit der immer noch sehr beliebten Musik der Sixties. Es ist Musik aus der Zeit, als die Marktgemeinde Bobingen zur Stadt erhoben wurde.

Und es sind Tom & Flo, die das Kulturamt zum Auftakt der Festwochen eingeladen hat. Keine Unbekannten, denn die beiden Musiker bezauberten mit ihrer frischen, jungenhaften Art das Bobinger Publikum nicht zum ersten Mal. Tom und Flo (Tom Prestele und Florian Laske), die aus Aichach stammen, sind beide Lehrer. Das Geld fürs Studium verdienten sie sich als Straßenmusikanten, setzten dabei von Anfang an auf die Musik der 60er-Jahre.

Mit Kontrabass, Gitarre und Mundharmonika lassen sie die Musik von Simon & Garfunkel, den Beatles, den Kinks und anderen Popgrößen aufleben, lassen Nostalgie und gute Laune aufkommen. Im Schlösschenpark zogen sie das Publikum von Anfang an in den Bann der Musik. Es wurde mit den Füßen gewippt, geklatscht, leise mitgesungen. Das Besondere an der Musik von Tom & Flo ist, dass die beiden Musiker auf technischen Aufwand verzichten und nicht einfach Coverversionen singen. Sie schreiben ihre Arrangements selbst und strahlen damit Authentizität aus. Bei einigen der Songs mochte das Publikum wohl rätseln, wer diese tollen Hits geschrieben hat. „Das ist von uns“, klärte dann Tom Prestele auf. Und diese Songs hätten in den Sixties durchaus Hitpotenzial gehabt. Sehr zum Vergnügen des Publikums gaben sie auch Impressionen vom deutschen Musikgeschehen vor 50 Jahren – etwa mit der „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“. Und sie ließen die Zuhörer Teil ihrer Musik werden, wenn sie beispielsweise den Rhythmus zu einem Blues klatschten. Hits oder Eigenes, man hörte ihnen einfach gerne zu – je länger je lieber. Das zeigte sich daran, dass die Konzertbesucher, je weiter der Abend fortschritt, immer heftiger und länger applaudierten und mit Beifallsrufen nicht geizten. Später am Abend tauchten Scheinwerfer die Bäume im Park in ein magisches Licht, und auch das trug zum unwiderstehlichen Sog der Musik bei. Neben der Musik konnten sich die Konzertbesucher noch über die leuchtenden Tiere – Schwan, Seepferchen und Fisch – freuen, die die vormalige Kunstvereinsvorsitzende Christina Weber im Teich des Parks installiert hatte und die über das Wasser zu schweben schienen.

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard ist mit der Resonanz auf die Veranstaltungen zum Stadtjubiläum sehr zufrieden. „Es läuft alles sehr gut. Die Festzeichen sind begehrt, und die Karten für die Events sind fast ausverkauft“, sagt sie. Und diesen Auftakt zum Stadtjubiläum kann man nicht anders als gelungen bezeichnen.

