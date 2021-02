vor 31 Min.

Ist die Vandalismus-Serie in Bobingen beendet?

Brennende Müllcontainer, demolierte Parkbänke - die Vandalismus-Serie hielt in den vergangenen Monaten die Polizei in Bobingen auf Trab.

Plus Im Herbst letzten Jahres hielten Unbekannte die Polizei mit ihrer Zerstörungswut auf Trab - jetzt ist es ruhig geworden in Bobingen. Was steckt dahinter?

Von Norbert Staub

Brennende Mülltonnen, demolierte Parkbänke - fast jedes Wochenende gab es in Bobingen Meldungen über Vandalismus in der Stadt. Meist passierten die Taten in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es begann Mitte August damit, dass am Spielplatz im Singoldpark Bänke und Tische aus der Verankerung gerissen wurden. Die Sitzmöbel aus Stahl und Holz waren tief im Boden verankert, sodass die Täter einiges an Kraft aufbieten mussten. Die Polizei war überrascht von dem Ausmaß an Zerstörungswut.

Doch das blieb leider kein Einzelfall. Kurze Zeit später brannten die Altkleidercontainer am Freibad, und fast jedes Wochenende gab es Meldungen über Zerstörungen, wobei der Schwerpunkt der Bereich um den Singoldpark war. Trauriger Höhepunkt war der Brand eines Insektenhotels. Die ersten Tiere waren bereits in die Nisthilfen der Imker des Obst- und Gartenbauvereins Bobingen eingezogen - und verbrannten mit ihrem neuen Zuhause. Außerdem wurden Autos beschädigt, Hausfassaden beschmiert und Mülltonnen in Brand gesetzt. Der Schaden summiert sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Anfang Dezember konnte die Polizei eine Gruppe von Jugendlichen ertappen, die nahe der Minigolfanlage einen Mülleimer durch Tritte demoliert haben sollen. Seitdem ist es ruhiger geworden in Bobingen.

Polizei: Täter haben gemerkt, dass wir dran sind

Ob die Jugendlichen auch für andere Taten im Zusammenhang mit der Vandalismus-Serie in Frage kommen, ist aber nach wie vor unklar. "Wir ermitteln seit längerer Zeit sehr intensiv und haben zahlreiche Tatverdächtige verhört und hoffen, das Thema bald abschließen zu können und es künftig nicht mehr eine solche Häufung gibt", sagt Markus Graf, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bobingen.

Denn Einzelfälle von Vandalismus werden wohl auch weiter vorkommen: "Das kann niemand ausschließen, denn wir können nicht lückenlos die ganze Stadt überwachen." Der stellvertretende Inspektionschef ist guter Dinge, "dass man die Situation befrieden kann. Im Kreis der Täter hat man gemerkt, dass wir an der Sache dran sind."

Vandalismus in Bobingen: Welche Rolle spielt die Ausgangssperre?

Der Polizei könnte aber auch die Corona-Pandemie in die Karten gespielt haben. Seit Mitte Dezember gilt eine Ausgangssperre ab 21 Uhr, sodass man Gefahr läuft, kontrolliert zu werden, wenn man sich später im Freien aufhält: "Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt", räumt Markus Graf ein. Ebenso könnte das ungemütliche Wetter der letzten Tage mit Kälte und Schnee dafür gesorgt haben, dass es keine Meldungen mehr über Vandalismus in Bobingen gibt.

Außerdem galt in Bayern ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit, das am 19. Januar vom Verwaltungsgericht gekippt wurde. Droht nun wieder mehr Vandalismus, wenn sich Jugendliche vor Ort Mut angetrunken haben? "Die Befürchtung habe ich nicht", sagt Markus Graf.

