vor 22 Min.

Johnny Gibson interpretiert Cash und Elvis

Der Klosterlechfelder Künstler startet seine dritte große Show in der Schwabmünchner Stadthalle. Wer außer Johnny Gibson noch auftritt.

Von Uwe Bolten

Die warme Stimme, die zur Gitarre in einem Probenraum an der Bayernstraße in Klosterlechfeld klingt, ist in der Region gut bekannt. Johnny Gibson, mit bürgerlichem Namen Johannes Scholz, ist in den letzten Zügen der Probenarbeit für seine „Johnny Gibson Show“ am Freitag, 4. Mai, in der Stadthalle Schwabmünchen. „Wir haben dieses Jahr ein erweitertes Programm geschaffen, das hoffentlich viele Menschen anspricht“, sagt Manager und Veranstalter Alexander Scholz beim Pressetermin.

Ab 15 Uhr wird ein Oldtimer-Treffen auf den abgesperrten Parkstreifen unmittelbar an der Halle stattfinden. „Dies wird kein organisiertes Treffen, die Teilnahme ist freiwillig und auf eigenes Risiko“, sagt Scholz und weist darauf hin, dass Teilnehmer einen um die Hälfte vergünstigten Eintritt für die Abendveranstaltung erhielten. Ebenfalls öffnet der Barbetrieb im Foyer der Halle, ein Imbisswagen steht bereit. Ab 16 Uhr tritt Tex Warner auf, der über ein großes Repertoire von Country-Klassikern der 50er- bis 80er-Jahre verfügt. „Bei schlechtem Wetter tritt er im Foyer der Halle auf“, sagt Scholz.

Johnny Gibson und der Schulchor der Leonhard-Wagner-Realschule singen in der Stadthalle

Zur Show „In Memory of Johnny Cash and Elvis Presley“ öffnen die Hallentüren gegen 19 Uhr, das Programm soll um 20 Uhr beginnen. Neben Johnny Gibson und seiner Band wird der Schulchor der Leonhard-Wagner-Realschule mit von der Partie sein. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, junge Menschen für diese Art der Musik begeistern zu können“, sagt der Manager voller Vorfreude.

„Neben vielen Klassikern beider Künstler werden wir auch eher unbekanntere Titel spielen. Es wäre zu schade, wenn diese Stücke in der Schublade blieben“, argumentierte Johnny Gibson. Bei der Durchsicht der Titelliste wird ebenfalls deutlich, dass Gibson seine Wurzeln in der Gospelmusik hat. „Die Zeit im Landsberger Gospelchor Gospel’n’Joy hat mich doch geprägt“, blickt der Künstler zurück.

Mit der Veröffentlichung des Solo-Albums „Trip to Sunset Strip“ beweist Gibson seine Vielseitigkeit. „Natürlich spiele ich mit meiner Partnerin Leonie auch zwei Songs aus dem Album“, sagte er. Ebenso werde er nicht nur wie gewohnt an der Gitarre zu hören sein, er begleite sich seit neuestem auch am Piano. Interessierte für dieses zweieinhalbstündige Event können Karten bei der Kreissparkasse in Untermeitingen, in den Filialen der Bäckerei Müller oder direkt bei Veranstaltungen Scholz unter 08232/1846180 erhalten.

