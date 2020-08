vor 4 Min.

Kein Theater in Mickhausen

In Mickhausen gibt es heuer keine Theateraufführungen.

Vorstellungen fallen wegen Corona aus

Weil es die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie aller Voraussicht nach nicht zulassen werden, hat die Vereinsführung jetzt die ab Ende Oktober geplanten Aufführungen der Theatergruppe Mickhausen abgesagt. „Im Schlosshofsaal bleiben heuer die Scheinwerfer aus“, sagt Vorsitzender Georg Reiter schweren Herzens. Unter den geltenden Bedingungen sei an einen normalen Probenbetrieb nicht zu denken. Und bei strikter Einhaltung der Abstandsregeln hätten bei den Vorstellungen im Schlosshofsaal maximal 40 Personen Platz. An ausverkauften Abenden sind es ansonsten bis zu 140 Zuschauer. Auch die gewohnte und bei den Theaterbesuchern sehr beliebte Bewirtung vor der Vorstellung und in den Pausen könnte nicht oder nur sehr eingeschränkt angeboten werden. (wkl)

