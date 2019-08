vor 59 Min.

Klaus Wolf zeigt vollen Einsatz für den Heimatdialekt

Klaus Wolf ist Professor für Deutsche Literatur und Sprache an der Uni Augsburg. Die Leidenschaft des Königsbrunners gehört der Mundart. Warum er Dialekte kartiert.

Von Claudia Deeney

„Ich leite Bayerns einziges Literaturschloss!“ So lautet die Antwort von Professor Klaus Wolf auf unsere Frage, was er denn so mache. Eine Frage, die sich Menschen oft stellen, wenn sie sich zum ersten Mal begegnen und der wir in unserer Serie „Und was machen Sie da so?“ auf den Grund gehen wollen. Klaus Wolf lebt in der Brunnenstadt und seine erste spontane Antwort klingt nicht nur interessant, sondern ist es auch.

Er ist seit 2014 Vorsitzender des Vereins „Schwäbisches Literaturschloss Edelstetten“. Einem Verein der die Dichtung/Literatur und Sprache in Schwaben fördern und pflegen will. Praktisch erklärt gibt es im Literaturschloss Aufführungen meist im schwäbischen Dialekt. Im Juli 2018 gab es beispielsweise den „Schwäbischen Jedermann“ ein freibearbeitetes „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal. Wolf selbst sagt von dieser Version, sie habe ihm besser gefallen als das Original. Um die jungen Menschen anzusprechen und für den Heimatdialekt zu begeistern gibt es im Edelstetter Schloss „Poetry Slam“ in Mundart, denn wie der Professor erklärt: „Freude und Spaß sollen nicht zu kurz kommen.“ Gezielte Förderung für Jugendliche ist ebenfalls eine Zielsetzung des Vereines.

Klaus Wolf: Nicht nur Bienen, sondern auch Mundart soll erhalten werden

Klaus Wolf ist Fan von Dialekten und ein Befürworter diese in den Alltag und auch in Schulen miteinzubringen. Er weiß wovon er spricht, er ist Professor für Deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – Schwerpunkt Bayern – an der Universität Augsburg. „Dialekte sind eigene Sprachformen, die erhalten werden sollten, nicht nur Bienen retten, sondern auch Mundart“, formuliert er seine Forderung. Dialekte gehörten zum kulturellen Reichtum und es sei wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen die in der Kindheit Mundart sprechen, leichter Fremdsprachen lernen können. Begründung: Im Gehirn sei dann schon eine innere Mehrsprachigkeit angelegt.

Wohlgemerkt versteht Wolf die Mundart nicht als alleinige Sprache, natürlich sollten Kinder auch das allgemeine Hochdeutsch von klein auf lernen. Das gleiche gilt für die Schule, dort könne sich Wolf gut vorstellen, Heimatdialekt zusätzlich anzubieten, ohne jeden Zwang und natürlich nicht im Deutschunterricht ein Diktat im Dialekt als Probe zu schreiben. „Rechtschreibung ist eine Technik, die erlernt werden muss“, erklärt der 54-jährige: „Den Dialekt schon mal gehört zu haben und eine Wertschätzung zu entwickeln, das wäre aus meiner Sicht wünschenswert.“ Sprache entwickle sich immer weiter, das war früher so und das wird auch so bleiben. Mit früher meint der Experte das Mittelalter. Dialekte haben sich auch damals permanent verändert. Im Augsburger Land gab es im 12. Jahrhundert den Einfluss der altfranzösischen Sprache. Davor war der Einfluss der Römer stärker, sagt Wolf und führt als Beispiel das Wort: „Fenestra“ an, das heutige „Fenster“. Die Germanen die sich ebenfalls in der Gegend um Augsburg ansiedelten kannten keine Fenster, sondern nur Windaugen. Woraus sich die englischen „windows“ ableiten lassen.

Wolf: Wenn sich Sprachen vermischen, bekommt man mehr Ideen

Schon solch kleine Beispiele zeigen auf, dass es immer schon Einflüsse von außen gegeben hat und Sprache sich ständig wandelt. Im schwäbischen Gebiet gebe es schon lange eine Mischbevölkerung, neben den bereits aufgezählten Völkern hatten sich nachgewiesenermaßen auch die Kelten hier schon angesiedelt. „Sprache prägt Bewusstsein. Wenn sich Sprachen vermischen, muss ich flexibler sein und bekomme dadurch mehr Ideen“, erklärt Wolf den Vorteil einer gemischten Gesellschaft, egal ob im 12. Jahrhundert oder heute. „Multikulti war hier in der Gegend immer schon“, sagt der Literaturprofessor.

Wolf geht seine Lehrtätigkeit an der Universität genauso praktisch an wie seine zusätzlichen Aktivitäten. „Ich habe einen weiten Literaturbegriff“, sagt er dazu: „Neben den Vorlesungen von üblicher Literatur entwickle ich verschiedene alternative Theaterprojekte, beispielsweise mit dem „Sensemble Theater“ in Augsburg und arbeite mit Leuten zusammen wie dessen Leiter, Dr. Sebastian Seidel. Das tut Wolf auch, damit seine Studenten einen Ein- und Ausblick bekommen, was sie mit ihrem Literaturstudium alles später beruflich machen können.

Klaus Wolf hat die Buchreihe "Editio Bavarica" gegründet

Er selbst macht das vor, er lehrt nicht nur, sondern hat zudem eine Buchreihe gegründet „Editio Bavarica“. Hier veröffentlicht er bairische oder in Bayern entstandene und überliefert Texte als Erst- und Neueditionen. „Das ist wie eine Schatzsuche“, sagt der Professor. In Bibliotheken wird er fündig, es gibt aber auch Menschen die ihn auf längst vergessene und nie erschienene Werke aufmerksam machen. Und ein ganz neues Projekt hat Wolf ebenso gerade in Angriff genommen, welches ihn wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. „Einen Literaturatlas in digitaler Form von Bayerisch-Schwaben erstelle ich gerade“, erklärt der 54-jährige. Ein Landkreis nach dem anderen wird systematisch kartiert und die Daten sollen dann beispielsweise über Smartphone abgerufen werden können. Alle bayerisch schwäbischen Dichter werden je nach Herkunfts- beziehungsweise Wirkungsort erfasst und Literaturfans können sich dann anhand des Literaturatlasses auf deren Spuren begeben. „Das wäre auch für den Tourismus in der Region zu nutzen“, sagt Wolf.

Solche Projekte seien interessant auch um den Elfenbeinturm der Universität ab und an zu verlassen und praxisorientiert zu arbeiten. Theoretiker ist Professor Klaus Wolf sicher nicht, auch was seine Passion für Dialekte betrifft. Auf unsere Frage wie denn das bei ihm zu Hause aussieht antwortet er schmunzelnd: „Meine Frau und die Töchter schwäbeln und ich bleibe meinem Heimatdialekt treu – der Aichacher Mundart. Das klappt prima und die Hauptsache ist: „Wir verstehen uns!“

