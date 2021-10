Klosterlechfeld

06:00 Uhr

Ein Kunstmaler in Klosterlechfeld verschönert sein eigenes Haus

Heinz Haberland zeigt eines seiner neuen Bilder "Herbstliche Abendstimmung am Bodensee". In seinem Haus hat er mehrere Kunstwerke geschaffen. Im Badezimmer malte er eine toskanische Landschaft an die Wand.

Plus Jahrelang hat Kunstmaler Heinz Haberland Kirchen und historische Gebäude restauriert. Nun gestaltet er seine eigenen vier Wände in Klosterlechfeld. Zuletzt beseitigte er die Schmierereien an der Wallfahrtskirche.

Von Hieronymus Schneider

Jahrelang hat er Kirchen und historische Gebäude restauriert, Vergoldungen ausgeführt und alte Fassaden erneuert. Für das Kloster und die Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld führte Heinz Haberland viele ehrenamtliche Arbeiten aus. Zuletzt beseitigte er die Wandschmierereien an deren Fassade.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen