100 Jahre SPD in Königsbrunn: Corona-Pandemie verdirbt die Feier

Plus Königsbrunns älteste politische Partei muss sich mit einem kleinen Rahmen bescheiden geben. Doch in den kommenden Jahren hat man viel vor.

Das hatten sich die Verantwortlichen bei der Königsbrunner SPD eigentlich anders vorgestellt. Eine schöne Jubiläumsfeier hätte es werden sollen. Mit, bedingt durch den Rückenwind aus den Bundestagswahlen, allerbester und ausgelassener Stimmung. Stattdessen konnten nur rund 30 Besucher unter 2G-Regeln mit Abstand und Maskenpflicht den Grußworten lauschen.