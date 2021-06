Gemischte Bilanz für die Königsbrunner Tennis-Teams

Schöne Erfolge, aber auch bittere Niederlagen gibt es für die Tennis-Teams des TSV Königsbrunn.

Die Damen-I-Mannschaft musste sich in Dasing bei heißen Temperaturen knapp mit 3:6 geschlagen geben. Die Herrenmannschaft trat beim TSV Bobingen zum Derby an, und aufgrund des spielfreien Wochenendes wurde die Mannschaft mit Spielern aus der Herren 40 verstärkt. Nach den Einzeln stand es 3:3, die Doppel wurden jedoch alle verloren, und man musste trotz guter Leistungen im Doppel mit einer 3:6-Niederlage die Heimreise antreten.

Die Midcourt-Mannschaft des TSV Königsbrunn startete mit einem Heimspiel gegen TC Großaitingen. Mit einem souveränen Heimsieg von 12:0 konnten alle vier Einzel und beide Doppel gewonnen werden.

Die Mädchen-15-Mannschaft konnte ihr Heimspiel gegen den TC Friedberg aufgrund eines starken Regens erst mit zwei Stunden Verspätung starten. Nach den Einzeln stand es in dem engen Match 2:2. Bis kurz vor Einbruch der Dunkelheit wurde gespielt, und man trennte sich unentschieden 3:3.

Die Junioren-18-Mannschaft trat in Reisensburg (bei Günzburg) an und gewann 4:2. Nach den Einzeln stand es 3:1 für Königsbrunn, und nach einem Erfolg im Doppel steht man nun an der Tabellenspitze. Am Samstag kommt es auf der Königsbrunner Anlage zum Spitzenspiel gegen den Zweiten der Gruppe, TSG Stadtbergen.

Die Herren 50 konnten ihr Auswärtsspiel beim TSV Deuringen souverän mit 5:1 gewinnen. (AZ)