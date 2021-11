Königsbrunn

vor 33 Min.

Immer wieder montags treffen sich Senioren in Königsbrunn

Endlich wieder Treffen: Der Kreis aktiver Senioren in Königsbrunn kommt jeden Montag zusammen.

Plus Der Freizeittreff aktiver Senioren in Königsbrunn hat sich in drei Jahren gut etabliert. Seit dem Neustart nach dem Lockdown kommen manche Stammgäste nicht mehr.

Von Andra Collisi

In Pandemiezeiten muss man auch die kleinen Feste feiern: Deshalb hat der Freizeittreff aktiver Senioren in Königsbrunn auch gemeinsam gefeiert, dass man sich seit drei Jahren immer montags vormittags zu Treffen zum Spielen, Gespräch und auch mal zum Weißwurstfrühstück trifft. Die Verantwortlichen erzählen, wie der junge Kreis der Seniorinnen und Senioren bisher durch die Pandemie gekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen