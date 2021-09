Königsbrunn

06:00 Uhr

Neuer Einsatz-Rekord: Die Feuerwehr Königsbrunn trotzt der Corona-Pandemie

Plus Die Feuerwehr Königsbrunn wird 2021 wohl die meisten Einsätze ihrer Geschichte fahren. Die Corona-Zeit hat die Wehr aber gut überstanden und Mitglieder dazugewonnen.

Von Adrian Bauer

Volle Leistung unter schwierigen Bedingungen - die Corona-Zeit hat den Feuerwehrmännern- und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn einiges abverlangt. Einsätze mit Maske, strenge Hygieneregeln und kaum Chancen zur Kameradschaftspflege haben die Arbeit nicht einfacher gemacht. Dazu kommt, dass 2021 wohl das Jahr mit den meisten Einsätzen in der fast 150-jährigen Geschichte werden wird. Doch Kommandant Thorsten Hahn und Vereinsvorsitzender Thomas Hiermayer sehen in vielen Bereichen ein Licht am Ende des Tunnels, bei den aktiven Mitgliedern gibt es sogar Grund zur Freude.

