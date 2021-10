Landkreis Augsburg

28.10.2021

Grabschmuck zu Allerheiligen: Was in diesem Jahr im Trend liegt

Bei Grabschmuck zu Allerheiligen darf die Jahreszeit zum Ausdruck kommen: Herbstliche Farbtöne, Tannenzapfen und Wintergrün bieten sich an.

Plus Mit Gestecken und Blumen wird an Allerheiligen der Verstorbenen gedacht. Expertinnen erklären, worauf es ankommt und welche Farben und Materialien in Mode sind.

Von Victoria Schmitz

Jeder Jahr ist Allerheiligen ein Anlass, auch außerhalb des Alltags der Toten zu gedenken. Um die Verstorbenen in Ehre zu halten, wird deren letzte Ruhestätte besonders dekoriert: Herbstliche Kränze, besondere Gestecke und frische Blumen sollen erinnern und Wertschätzung ausdrücken. Experten aus dem Augsburger Land verraten, welche Tipps sie für Grabschmuck haben und welche Materialien und Farben heuer in Mode sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen