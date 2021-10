Kreisklasse Süd: Wohin die Reise führt

Plus Während sich im Spitzenfeld der Kreisklassen-Tabelle vier Teams etablieren, wird es für andere schon eng.

„Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch.“ Was Lukas Podolski damit sagen wollte, ist klar: Es muss gekämpft werden. Dies gilt in der Kreisklasse Augsburg Süd nach dem zwölften Spieltag besonders für die Abstiegskandidaten aus Göggingen, Langenneufnach, Wehringen und Ustersbach.