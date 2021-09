Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Neue Corona-Regeln an Schulen: Was Verantwortliche davon halten

An der Realschule in Zusmarshausen stehen seit vergangenem Schuljahr drei mobile Luftfilter zur Verfügung. Weitere Geräte sollen folgen, doch das Landratsamt rechnet mit Verzögerungen bei der Lieferung. Denn die Nachfrage ist hoch.

Plus Luftfilter, kürzere Quarantäne und Lollitests: Die Schule startet nächste Woche mit neuen Corona-Regeln. Was in den Schulen gut ankommt und was nicht.

Von Felicitas Lachmayr

Im neuen Schuljahr soll es möglichst viel Präsenzunterricht geben. Deshalb gelten zum Schulstart in der kommenden Woche neue Corona-Regeln. Zwar müssen sich Schülerinnen und Schüler weiterhin selbst testen und Masken tragen. Doch in Sachen Quarantäne soll sich einiges ändern. Was Verantwortliche im Landkreis Augsburg von den neuen Vorgaben halten.

