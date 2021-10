Prozess: Betrunkene schlagen zwei Männer vor einem Club krankenhausreif

Plus Im Herbst 2020 schlugen drei junge Erwachsene stark alkoholisiert nach einer wilden Nacht im Club auf zwei Männer ein. Sie standen nun vor Gericht.

In den frühen Morgenstunden eines Herbsttags 2020 kommt es zu einem Gewaltexzess: Drei junge Männer schlagen stark alkoholisiert vor einem Freizeitzentrum im südlichen Landkreis auf einen Mann ein. Einen weiteren Mann, der zu Hilfe eilt, verprügeln sie ebenfalls. Sogar ein Schlagring kommt zum Einsatz. Am Dienstag standen diese drei jungen Männer nun vor dem Augsburger Amtsgericht und mussten sich wegen Körperverletzung und dem Besitz einer verbotenen Waffe verantworten. Sich selber zur Tat äußern wollte allerdings keiner der drei Männer.