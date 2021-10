Neuer Pfarrer für sechs Pfarreien - so hat sich Andreas Schmid eingelebt

Plus Andreas Schmid, neuer Pfarrer in den Stauden, hat nun offiziell die Leitung der Pfarreiengemeinschaft Stauden übernommen.

Normalerweise sind Kirchen brechend voll, wenn ein neuer Pfarrer in sein Amt eingeführt wird. Coronabedingt fand die Amtseinführung von Pfarrer Andreas Schmid durch Dekan Thomas Rauch allerdings nur im Beisein seiner Familie, von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern aus den sechs Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Stauden sowie der Bürgermeister statt, die stellvertretend für alle Gläubigen eingeladen wurden.