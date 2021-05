Langerringen

vor 16 Min.

Demenzkranke Frau vermisst: Große Suchaktion in Langerringen

Plus Ein Großaufgebot an Helfern suchte in der Nacht auf Montag in Langerringen eine 84-jährige demenzkranke Frau. Aus der Luft unterstützte ein Hubschrauber sowie eine Drohne die Freiwilligen.

Von Maximilian Czysz

44 Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel sowie 14 Suchhunde von DLRG, Johanniter und BRK versuchten in der Nacht auf Montag, eine 84-jährige Frau zu finden. Sie ist demenzkrank und hatte gegen 18 Uhr am Sonntag unbemerkt ein Seniorenheim in Langerringen verlassen. Durch eine groß angelegte Suchaktion konnte sie schließlich wieder gefunden werden.

Themen folgen