16.03.2020

Losert gewinnt

Wähler sprechen dem Amtsinhaber ihr Vertrauen aus

Die Wähler in Obermeitingen (Landkreis Landsberg) haben dem amtierende Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) erneut ihr Vertrauen ausgesprochen. Er trat bei der Kommunalwahl ohne Gegenkandidaten an und wurde mit 78,8 Prozent der Stimmen wiedergewählt. „Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, sagt Losert. Er freue sich sehr über diesenjVertrauensbeweis. Von 804 Wählern gaben ihm 566 ihre Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Obermeitingen ist mit 59,3 Prozent im Vergleich zu 2014 leicht gesunken. 86 der Stimmen waren ungültig.

Losert konnte sein Ergebnis von der vergangenen Wahl vor sechs Jahren deutlich verbessern. Damals stimmten 64,1 Prozent der Wähler für ihn, womit sich Losert klar gegen seinen Konkurrenten Gottfried Riedmüller (Freie Wählergemeinschaft) durchgesetzt hatte. Losert trat die Nachfolge von Clemens Weihmayer (CSU) an, der 36 Jahre Bürgermeister in Obermeitingen war. Nun startet er in seine zweite Amtsperiode. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft Igling und den Lechfeldgemeinden“, betonte Losert.

