13.05.2019

Mann fährt Sportwagen zu Schrott

Schwerer Unfall an der Wehringer Wertachbrücke

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Freitagabend, 10. Mai, auf der Wertachbrücke bei Wehringen ereignet. Wie die Polizei meldet, verlor ein Sportwagenfahrer die Kontrolle über sein Auto. Der 26-jährige Mann aus dem südlichen Landkreis fuhr auf der Kreisstraße vom Auwald kommend in Richtung Wehringen. In einer Linkskurve geriet der junge Mann mit seinem Wagen ins Bankett; dabei überfuhr er einen Leitpfosten und eine Warnbake.

Der 26-Jährige verlor die Kontrolle über seinen PS-starken Wagen. Er prallte zunächst mit der hinteren Fahrzeugseite gegen das Brückengeländer, anschließend wurde der Wagen auf der Fahrbahn über die Brücke geschleudert, bis das Auto am anderen Ende der Brücke zum Stehen kam. Wie durch ein Wunder blieben der Fahrer und sein Beifahrer unverletzt. Am Sportwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 48000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro.

Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle wurde ein Einsatzfahrzeug des Kreisbauhofes mit zwei Mitarbeitern sowie mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Wehringen mit 28 Einsatzkräften vor Ort benötigt. Während der Unfallaufnahme registrierten die Polizeibeamten beim Fahrer Alkoholgeruch. Eine Blutprobe wurde entnommen und am gleichen Abend der Führerschein beschlagnahmt.

Zwei Fischer, die zum Unfallzeitpunkt an der Wertach angelten, hörten sehr laute Fahrgeräusche. Unmittelbar nach dem Unfall hielt nach deren Angaben ein männlicher Fahrradfahrer an der Unfallstelle an. Dieser sprach mit den Fischern und erklärte ihnen, dass er den Unfall beobachtet hatte. Als die Polizei eintraf, war der Zeuge bereits mit dem Fahrrad in Richtung Wehringen weitergefahren. Die Polizei bittet nun den Fahrradfahrer, sich mit ihr unter der Telefonnummer 08234/96060 in Verbindung zu setzen. (SZ)

