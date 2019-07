vor 5 Min.

Mieten, kaufen, enteignen

Die Lage auf dem Schwabmünchner Immobilienmarkt ist angespannt. Die SPD will den Druck auf Eigentümer unbebauter Grundstücke erhöhen, scheitert aber mit ihrem Antrag.

Von Carmen Janzen

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat es Ende April vorgemacht: Er wollte Eigentümer leerer Grundstücke zum Bauen zwingen – um Baulücken zu schließen und Wohnraum zu schaffen – und drohte mit Enteignung. Das ging viral. Die Aufregung in der Republik war groß.

Die Schwabmünchner SPD fand offenbar Gefallen an dem Vorhaben und reichte einen entsprechenden Antrag im Stadtrat ein. Für unbebaute Grundstücke wollte sie einen Bebauungsplan aufstellen lassen, damit können Eigentümer dann mit einem Baugebot belegt werden. Das heißt, dass binnen einer vorgegebenen Frist gebaut werden muss, sonst drohen Strafen und in letzter Konsequenz die Enteignung.

Schwabmünchen soll mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Speziell ins Auge gefasst hatte die SPD das Grundstück an der Mindelheimer Straße (ehemals Metzgerei Semiller) und das Burgergrundstück gegenüber der Polizei. Mit dem Antrag verbunden war die Hoffnung, damit „Art und Maß der Bebauung zu regeln .... Notfalls kann die Stadt die Bebauung der Grundstücke durch die Festsetzung von Zwangsgeldern sowie als letztes Mittel durch ein Enteignungsverfahren durchsetzten“, steht in dem Antrag. Das Ganze fußt auf Paragraf 176 des Baugesetzbuches.

Das Ziel des Antrags sei aber keinesfalls die Enteignung, machte SPD-Fraktionsvorsitzender und Antragssteller Bernd Zeitler deutlich. Ihm sei vor allem daran gelegen, dass die Stadt mehr bezahlbaren Wohnraum schaffe, da die Mieten explodiert seien. Es könne nicht angehen, dass leere Grundstück über Jahre hinweg unbebaut blieben, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Diesen Spekulationsgeschäften wolle er ein Ende setzten. „Wir wollen nicht enteignen, wir wollen, dass dort gebaut wird“, stellte Zeitler nochmals klar.

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, das merkte auch Tübingens Oberbürgermeister sehr schnell. Nachdem die erste Aufregung über seinen Vorstoß abgeklungen war, klangen die Überschriften vieler Berichte schon weniger angsteinflößend. „Boris Palmers großer Enteignungsbluff“, titelte zum Beispiel n-tv. Die Drohkulisse, die Palmer mit Hilfe des alten Paragrafen aufbaute, verbreitete wenige Zeit später keinen Schrecken mehr.

Der Paragraf sieht zwar in der Tat als letztes Mittel die Enteignung vor, aber eben nur in der Theorie. In der Praxis ist kaum ein Fall bekannt, in dem das auch umgesetzt wurde.

Nichts desto trotz lies die Schwabmünchner Stadtverwaltung den SPD-Antrag juristisch von der Kanzlei Scheidle&Partner aus Augsburg prüfen. Diese kommt in einer elfseitigen Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass „die Anordnung eines Baugebots für die beiden genannten Grundstücke rechtswidrig“ sei. Ein Baugebot würde ins Leere laufen, da da für beide Grundstücke bereits eine Baugenehmigung vorliege. Auf dem Burgergelände wird zudem seit Mai gebaut und in der Mindelheimer Straße fanden vor einigen Wochen die Abrissarbeiten der alten Gebäude statt.

Prinzipiell sei ein Baugebot zwar tauglich, um unbebaute Grundstücke bebauen zu lassen, so die Kanzlei, allerdings gebe es dabei zahlreiche Einschränkungen und Vorgaben, die es zu beachten gilt.

Und irgendeine dieser Vorgaben macht immer Probleme und ist juristisch anfechtbar. Ein jahrelanger Rechtsstreit wäre wohl die Folge. Mehr Wohnraum eher nicht.

Letztlich stimmte nur Bernd Zeitler allein für seinen Antrag in der aktuellen Stadtratssitzung. Die restlichen Stadträte hatten teils erhebliche Bedenken.

Josef Alletsee (Freie Wähler) fasste die Problematik zusammen: „Wenn ich jemandem vorschreibe zu bauen, dann baut er vielleicht sogar, aber deshalb entsteht noch klange kein günstiger Wohnraum.“

Margit Stapf (Güne) regte an, Eigentümer von Grundstücken und leer stehenden Immobilien anzuschreiben, um sie zumindest moralisch in die Pflicht zu nehmen und sie zum Bauen oder Vermieten zu animieren.

Bürgermeister Lorenz Müller versprach, dass sich die Stadt künftig noch intensiver anstrengen will, um mehr und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die nächsten Jahre versprechen zumindest mit dem Baugebiet „Süd-West“ etwas Entlastung auf dem Immobilienmarkt. Dort sollen viele Mehrfamilienhäuser und auch Sozialwohnungen entstehen. Ob das allerdings reicht, darf schon heute in Frage gestellt werden.

Themen Folgen