Neue Baustellen auf Bobinger Straßen

Die Wertachbrücke an der Max-Fischer Straße in Bobingen macht einen stabilen Eindruck. Doch ihre Konstruktionen an den Ufern sind stark sanierungsbedürftig, sagt der Landkreis.

Plus Landkreis, Freistaat und Stadtwerke treiben ihre Sanierungsprojekte voran. Nun ist die Wertachbrücke an der Max-Fischer-Straße dran.

Von Daniel Weber

Eigentlich sollten schon im vergangenen Jahr vom Landkreis eine der Wertachbrücken in Bobingen saniert und vom Freistaat die Lindauer Straße komplett erneuert werden. Doch dann wären zu viele Zufahrten in die Stadt blockiert gewesen. Denn die Deutsche Bahn erneuerte über viele Monate hinweg die Unterführungen an der Bischof-Ulrich- und an der Hans-Sachs-Straße. Letztere ist noch immer nicht fertig, soll aber im April für den Verkehr freigegeben werden. Dann ist das Gewerbegebiet Ost wieder besser mit dem Stadtkern verbunden. Nun geht es mit der Straßenbau weiter. Baustellen bleiben für Bobingens Autofahrer ein Thema.

Bereits jetzt laufen Arbeiten im Industriegebiet West an. Die Max-Fischer-Straße (Kreisstraße A13) ist bis Mitte September im Bereich der Wertachbrücke gesperrt. Sie muss dringend saniert werden. Zwar bringt das eine Komplettsperrung für Autos, Radfahrer und Fußgänger mit sich. Ohne die Sanierung müsste die Brücke aber in einigen Jahren für mehr Geld komplett erneuert werden und wäre deutlich länger nicht nutzbar. Für die Wertachbrücke in Bobingen gibt es ein umfangreiches Sanierungspaket. Der Landkreis hat als sogenannter Straßenbaulastträger ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Brücke geschnürt. Vor allem sollen die Kammernwände und Übergangskonstruktionen erneuert werden, ebenso die Fahrbahnbeläge und Schutzplanken, gibt Pressesprecher Jens Reitlinger vom Landkreis Augsburg bekannt. Außerdem müsse das Bauwerk abgedichtet und an einigen Stellen der Beton ausgebessert werden, insgesamt seien dafür 754000 Euro veranschlagt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Für die Fahrzeuge auf der Kreisstraße A13 ist eine Umleitung ausgeschildert: Aus Bobingen kommend fließt der Verkehr über die Hoechster, Krumbacher und Straßberger Straße. Auch der Geh- und Radweg verläuft bis Mitte September auf dieser Strecke. Eine weitere Baustelle wird im April in der Lindauer Straße beginnen. Eine Wanderbaustelle wird sich bis zum Herbst vom Kirchplatz im Zentrum stadtauswärts nach Süden vorarbeiten. Abschnittsweise kommt es zur halbseitigen Sperrung. Keine Baufirma hatte Zeit für die Straßensanierungen. Die Ortsdurchfahrt ist Teil der Staatsstraße 2035. Darum ist es das Staatliche Bauamt des Freistaats, welches hier zunächst 2017 die Augsburger Straße erneuert hat. 2018 sollte die Lindauer Straße folgen. Gleichzeitig wollte die Stadt Bobingen die offene Baugrube nutzen, um neue Wasserleitungen zu verlegen. Es fand sich jedoch keine Baufirma, die Zeit dafür hatte. Außerdem sollte der Verkehr in Bobingen nicht durch zu viele Baustellen lahmgelegt werden. Zur Überraschung der Stadtwerke bewarben sich aber gleich mehrere Firmen, Kanal- Abwasserrohre in diesem Jahr zu erneuer und neue Hausanschlüsse zu legen. Und das zu niedrigeren Preisen als von der Stadt erwartet, sagt Bürgermeister Bernd Müller. So wird die Stadt ab dem ersten April die Wasserleitungen in der Lindauer Straße austauschen. Allerdings geschieht dies nun doch nicht zusammen mit der Erneuerung des Fahrbahnbelags. Das hätte der Stadt zwar erspart, die für die Leitungen aufgerissene Straße wieder zu teeren, kurz bevor der Freistaat die Deckschicht ohnehin komplett austauscht. Dieses Vorhaben scheitert jedoch am Zeitmangel, wie Bobingens Bürgermeister Bernd Müller erklärt: Wenn nach dem Austausch der Wasserleitungen gleich Anfang Oktober mit dem Fahrbahnbelag begonnen würde, käme den Arbeitern möglicherweise der Winter in die Quere. Die Lindauer Straße wäre vielleicht nicht vor dem Winter fertig geworden. Denn die Erfahrungen mit der Augsburger Straße zeigten, dass die Ortsdurchfahrt vor über 60 Jahren mit einem stellenweise sehr schlechten Unterbau neu befestigt wurde. Das hatte die Arbeiten 2017 erheblich verlängert. Das Staatliche Bauamt fürchtet, die Erneuerung der Lindauer Straße nicht vor Beginn der ersten Winterfröste abschließen zu können. Dann müsste die Baustelle ruhen und die Straße bliebe bis zum Frühling gesperrt – ähnlich wie es der Bahn an der Hans-Sachs-Straße erging. Für den Verkehr habe es noch laut Stadtverwaltung weitere Vorteile, dass die beiden Maßnahmen nun doch getrennt voneinander erledigt werden: Die Wasserleitungen könnten so Stück für Stück erneuert und der Asphalt nach jedem Bauabschnitt wiederhergestellt werden. So bleibe die Straße während der Arbeiten an den Wasserleitungen weitestgehend stets befahrbar und die Häuser und Geschäfte zugänglich. Die Maßnahme solle im Oktober abgeschlossen sein, sagt Müller. Der Verkehr werde voraussichtlich stadtauswärts immer an der Baustelle vorbeifließen können. Stadteinwärts werde es Umleitungen um die jeweilige Engstelle geben. Im August 2020 wird sich dann der Freistaat an die Deckenerneuerung machen. Auch dabei soll der Verkehr möglichst wenig behindert werden, plant Stefan Heiß vom Bauamt des Freistaates: „Die Arbeiten sind während der Sommerferien angesetzt, wenn nicht so viel Verkehr herrscht und keine Schulbusse fahren.“ Ganz ließen sich Beeinträchtigungen allerdings nicht vermeiden. Lesen Sie hier die Meinung unseres Autors zu den Baustellen in Bobingen.

