vor 49 Min.

Neue Heimat für die Offene Behindertenarbeit in Schwabmünchen

Plus Die Offene Behindertenarbeit der Caritas Schwabmünchen zieht um und steht demnächst an neuer Stelle für die Belange Behinderter zur Verfügung.

Von Uwe Bolten

Dieter Demel und Bettina Reker tragen die Umzugskartons mit Freude durch die Baustelle in der Fuggerstraße. Die Mitarbeiter der Offenen Behindertenarbeit (OBA) des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Augsburg beziehen derzeit ihre neuen Räumlichkeiten im Haus des Betreuten Wohnens in der Fuggerstraße 44. „Bisher waren sie im Caritas-Gebäude an der Ferdinand-Wagner-Straße untergebracht. Durch die jetzigen Räume, die per Aufzug barrierefrei erreichbar sind, können wir einfacher von den Ratsuchenden erreicht werden“, sagt Demel beim Pressetermin.

Die Adressanten des Beratungsangebotes seien Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen bis zu einem Alter von 60 Jahren. „Danach greift dann die Seniorenarbeit“, erläuterte Demel zur Zielgruppe. Seit über 20 Jahren fungiere die OBA erfolgreich als Ansprechpartner für Behinderte, andere Beratungsstellen und Behörden sowie als Organisator zahlreicher Bildungs- und Freizeitangebote, blickt Demel zurück.

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel der Caritas-Einrichtung

„Vordringliches Ziel ist für uns, den Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen. Dies geschieht in der Regel durch Hilfe zur Selbsthilfe. Wir verstehen uns als eine Art von Lotsen. Die Hilfesuchenden werden immer aktiv eingebunden“, ergänzt Demel zur Art der Hilfeleistung. Dabei seien die gute Vernetzung mit Behörden und Organisationen besonders hilfreich, fügt seine Kollegin hinzu. Beide verstehen die Inklusion als Möglichkeit, Räume zu schaffen, in dem jeder den Rahmen seiner Möglichkeiten finden kann.

Die Notwendigkeit der Beratungsstelle begründen die beiden Diplom-Sozialpädagogen mit der Komplexität der Thematik. Bild: Uwe Bolten

Beratungsstelle in Schwabmünchen hilft und unterstützt

Die Notwendigkeit der Beratungsstelle begründen die beiden Diplom-Sozialpädagogen mit der Komplexität der Thematik. „Dabei stehen nicht immer nur die Möglichkeiten zur Teilhabe im Vordergrund. Schon allein die schlecht verständliche Behördensprache ist eine immense Herausforderung“, belegt Demel die Notwendigkeit der Beratungsstelle. Das träfe den Ingenieur im Rollstuhl genauso wie den Facharbeiter mit Beinprothese. Die Unterstützungsleistungen finden dabei nicht nur in den Büroräumen statt, Hausbesuche gehören genauso zum Leistungsumfang. In der Regel könne die Hilfe, je nach Priorität, recht schnell gewährt werden. „Wenn notwendig, machen wir auch Hausbesuche“, teilt er mit. Die Beratung erfolge kostenfrei unter Beachtung der Schweigepflicht.

Neben der Beratung stehe ein umfangreiches Freizeitprogramm zur Verfügung. „Hier greifen jedoch die derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen spürbar ein. Vom vorgesehenen Programm lässt sich kaum noch etwas durchführen“, ergänzte Bettina Reker.

Kontakt zur Offenen Behindertenarbeit für Stadt und Land Augsburg

Die Offene Behindertenarbeit des Caritasverbandes für Stadt und Land Augsburg ist unter Telefon 0821/5704833 oder E-Mail oba@caritas-augsburg-land.de erreichbar. Unter diesen Kontaktdaten können auch die Termine für Gespräche in Schwabmünchen (Freitag, in den neuen Räumen in der Fuggerstraße 44 von 9.30 bis 12 Uhr) und Königsbrunn (Mittwoch, im Sozialzentrum der Caritas, Ulrichsplatz 4, 13.30 bis 16) vereinbart werden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen