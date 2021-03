18:00 Uhr

Neues Impfzentrum in Bobingen: So lief der erste Tag

Plus Viele Befürchtungen begleiteten den Impfstart in Bobingen. Werden die Parkplätze reichen, wird es lange Warteschlangen geben? Funktioniert die Terminvergabe?

Von Elmar Knöchel

"Alles im grünen Bereich", sagte ein Security-Mitarbeiter am Eingang des neuen Bobinger Impfzentrums auf die Frage. Tatsächlich bot sich zum Start am Montag ein entspanntes Bild.

Parkplätze waren reichlich vorhanden und eine Warteschlange vor dem Zentrum gab es nicht. Meist standen mehr Sicherheitskräfte als Impfwillige vor der Tür. Bei den Wenigen, die im Umfeld des Impfzentrums anzutreffen waren, handelte es sich hauptsächlich um Angehörige, die Vater oder Mutter zum Impfen gefahren hatten.

Umbuchung des Termins im Bobinger Impfzentrum erfolgte automatisch

Sie berichteten von einem absolut entspannten Ablauf. Das Personal sei freundlich und zuvorkommend gewesen. Wartezeiten hätte es überhaupt keine gegeben. Auch die Terminvergabe habe überraschend gut funktioniert. Viele, die an diesem Morgen zum Impfen nach Bobingen gekommen waren, hatten sich bereits früher registriert und waren eigentlich für das Zentrum in Gablingen vorgesehen. Doch die Umbuchung nach Bobingen erfolgte automatisch über eine Benachrichtigung, die nur zu bestätigen war.

Aus dem ganzen südlichen Landkreis kamen am Montag Senioren, um sich impfen zu lassen. Sie wurden fast durchweg von Angehörigen mit dem Auto zum Zentrum gebracht. Die Fahrer waren fast überrascht, dass es genügend Parkplätze gab und berichteten, dass es relativ einfach sei, die Einrichtung in Bobingen zu finden. Lediglich eine Dame aus Schwabmünchen berichtete, dass sie von Google Maps in der falschen Richtung in die Pestalozzistraße geschickt wurde. Was natürlich ärgerlich sei, da die Straße nicht durchgängig befahrbar sei und man dann einmal außen herumfahren müsse.

Mitarbeiter des Impfzentrums lobten die Bobinger "Kunden"

Der Bobinger Stadtrat Franz Kaufmann machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Er wollte wissen, ob es eng werden würde mit den Parkplätzen. Sollte das der Fall sein, dann gebe es Überlegungen der Stadt, einen Teil des Rathausplatzes vorübergehend als Parkfläche zu nutzen. Mitarbeiter des Impfzentrums lobten, dass alle "Kunden" sehr ruhig und diszipliniert gewesen wären.

Es habe bis zum Mittag noch keinen Termin gegeben, der nicht wahrgenommen worden wäre. Man könne also durchaus von einem gelungenen Start sprechen, war von Mitarbeitern zu hören. Damit das auch weiterhin so bleibt, wies die Pressestelle des Landratsamtes noch einmal darauf hin, nicht früher als 15 Minuten vor dem eigentlichen Termin das Impfzentrum aufzusuchen. Damit sei gewährleistet, dass die Lage weiterhin entspannt bleibe.

