07.01.2020

Polizei schnappt junge Einbrecher

Plus Ein vertraulicher Hinweis brachte die Bobinger Polizei auf ihre Spur: Drei Jugendliche stehen im Verdacht, Ende Oktober 2019 in einen Laden in Bobingen-Siedlung eingebrochen zu sein.

Von Maximilian Czysz

Die Jugendlichen hatten es offenbar auf Zigaretten, Feuerzeuge und auch Sammelkarten abgesehen. Den Burschen soll auch Bargeld in die Hände gefallen sein. Das Trio – zwei 15- und ein 17-Jähriger – war mit brachialer Gewalt ans Werk gegangen. Nachts schlugen sie mit einem Vorschlaghammer die Scheibe der Eingangstüre ein. Dann räumten sie im Laden ab – unter anderem steckten sie Sammelkarten ein, was die Polizei auf junge Täter schließen ließ. Doch eine konkrete Spur fehlte der zuständigen Polizei in Bobingen – bis es dann Anfang Dezember einen Hinweis gab.

Teil der Beute kommt zum Vorschein Die Ermittler kamen so zunächst zwei Verdächtigen auf die Spur. Einer der beiden stellte sich schließlich und räumte den Einbruch ein. Bei einer Hausdurchsuchung wurde der Großteil der Beute – Zigaretten und Sammelkarten – sichergestellt. Die Höhe der Beute beläuft sich auf rund 3500 Euro. Für das Trio hat der Einbruch jetzt noch ein juristisches Nachspiel. Weiterer Einbruch bleibt ungeklärt Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Jugendlichen auch für einen zweiten Einbruch in dem Geschäft verantwortlich sind. Anfang Mai 2019 wurde dort ähnlich mit brachialer Gewalt die Glasscheibe der Zugangstür zertrümmert. Der oder die Täter entwendeten dann einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Ware im Verkaufsraum blieb unangetastet. Der entstandene Sachschaden belief sich nach Angaben der Polizei damals auf rund 800 Euro.

Themen folgen