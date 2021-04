Prittrichinger betreibt Ausdauersport als Kunstform

Plus Zeichenkunst oder knallharter Ausdauersport? Der Prittrichinger Christian Ohantel radelt Strecken in der Region, die beeindruckende Motive auf der Karte ergeben.

Christian Ohantel aus Prittriching im Landkreis Landsberg radelt und zeichnet mit einer App riesige Motive in der Region auf. Er fährt Strecken, die auf der Karte Figuren ergeben - wie zum Beispiel ein riesiges Wildschwein, das sich von Schwabmünchen, über Königsbrunn bis in die Stauden erstreckt. Sein Werkzeug sind aber nicht Stift, Pinsel oder Paper - sondern sein Cross-Fahrrad, ein sehr stabiles Rennrad, und eine App auf dem Handy, mit der er die Strecke aufzeichnet. Mit seinen Motiven hat er sich sogar Fans in den USA und Brasilien gemacht. Er erklärt, warum nicht nur die Planung der Motive eine Herausforderung ist, woher er die Motivation für hundert Kilometer lange Strecken nimmt und welche drei Zutaten es braucht, um selber solche sportlichen Kunstwerke zu kreieren.

Christian Ohantel ist meistens auf einem Cross-Bike unterwegs. Foto: Christian Ohantel

Christian Ohantel macht Fahrradtouren zum Kunstwerk

Der 56-Jährige benutzt die App Strava, mit der man sportliche Aktivitäten wie Laufen, Wandern und auch Fahrradfahren aufnehmen kann. Wie in einem sozialen Netzwerk kann man dort die Statistik über Tempo und Dauer der Fahrt mit Freunden teilen. Ein Teil davon ist auch ein Bild der Route.

Wie Ohantel auf die Idee kam, hat allerdings einen eher traurigen Anlass. Damals radelte er viel mit einem Freund, der gute Ortskenntnisse in der Region hatte. Als dieser aber plötzlich verstarb, wollte Ohantel nicht alleine ohne ihn "ins Blaue fahren", sondern legte sich zur Orientierung bei seinen Touren die App zu. Bei der Routenplanung kam er auf die Idee, Bilder zu kreieren.

So ist Ohantel im Februar zum Beispiel nicht einfach eine 164 Kilometer lange Tour von Prittriching über Königsbrunn bis hin nach Augsburg, Pfaffenhofen an der Glonn und Mammendorf gefahren - er zeichnete mit seiner Tour einen Gorilla. Die App verrät, dass er dafür sieben Stunden und neun Minuten brauchte und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 23 Stundenkilometern hatte. Wie geht man so eine Fahrt an? So viel vorweg: Ein Blick aufs Wetter und das Packen einer Brotzeit reicht nicht.

Das Krokodil fuhr Christian Ohantel vor zwei Jahren durch Augsburg. Für die knapp 130 Kilometer war er etwas über sechs Stunden auf dem Rad, verrät die Strava-App, mit der er die Strecke aufgezeichnet hat. Foto: Strav.Art, Screenshot

Digitaler Routenplaner als Zeichenblock für die Region

Ohantel nutzt einen Routenplaner der App auf seinem Handy. Mit einem Motiv vor Augen, das er fahren will, schaut er auf die digitale Karte und beginnt, mit seinem Finger im Straßennetz drauflos zu zeichnen. Größere Straßen, Wald- und Wiesenwege, Kreisverkehre und Kreuzungen - alles, was als Weg angezeigt wird, wird eingebunden. "Manchmal musste ich deshalb mein Rad schon tragen", erklärt Ohantel, denn in der App werden auch Wege anzeigt, die man nicht als solche erkennen würde.

Je größer das Straßennetz ist, desto mehr Details kann man in der Route für das Bild einbauen. Der 56-Jährige bevorzugt deshalb Stadtgebiete: "Man kann hier gut tüfteln", erklärt Ohantel. Über Land dagegen sind die Wege länger, was sich eher für große, grobe Motive eigne. Schon ab 60 Kilometer käme ein gutes Motiv in der Stadt zustande, auf dem Land müssten es mindestens 120 Kilometer sein, sagt er. Neben Tieren ist er auch schon andere Figuren, wie einen Windsurfer, eine Ballerina oder eine Augsburgerin nachgefahren.

Die Eisläufer, die Ohantel in München fuhr, sind sein Lieblingsmotiv. Die Hände, mit den sich die beiden festhalten, waren eine besondere Herausforderung, sagt er. Foto: Stravart Screenshot

380 Kilometer Route ergibt Kamel mit Hals und Höcker in den Stauden

Für jeden, der selber versucht, auf einer Landkarte oder in Google Maps ein Motiv zu zeichnen, stellt sich schnell heraus, dass es gar nicht so leicht ist, wie es bei Ohantel klingt. "Ich habe ein Gefühl für Proportionen", erklärt der 56-Jährige sein Zeichentalent. Nach der Schule wollte der gebürtige Münchner deshalb Architektur studieren, aber der Numerus Clausus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Der fünffache Großvater machte eine Lehre auf dem Bau, wurde anschließend Maurermeister und arbeitet heute als Hochbaupolier.

Aber nur ein Gefühl für Proportionen und Zeichentalent genügen nicht, um zum Beispiel ein 380 Kilometer langes Kamel durch die Stauden, Landsberg, Günzburg, Augsburg und einmal rund um den Ammersee in 15 Stunden und mit knapp 2500 Höhenmetern zu zeichnen. Christian Ohantel ist Ausdauersportler und radelt, joggt oder schwimmt fünf- bis sechsmal in der Woche. Er sagt: "Mir gefällt Triathlon besonders gut, da er vielseitig ist." Mit dem Radeln begann Ohantel in jungen Jahren in einer Radsportgruppe. Nach der ersten Tour in der Radsportgruppe war er "voll fertig" und wollte unbedingt besser werden. Damit begann sein Ehrgeiz, den er heute immer noch hat.

Das Kamel gehört zu Ohantels längsten Fahrten: Ganze 380 Kilometer hat er dafür an einem Tag zurückgelegt. Foto: Stravart Screenshot

Der Prittrichinger hat viele Fans - weit über den Landkreis Augsburg hinaus

Diese Prise Ehrgeiz ist die dritte Zutat neben Zeichentalent und Sportlichkeit. Denn: Bei den Motiven geht es nicht darum, ob die Strecke schön zu fahren ist, sondern allein um das Ergebnis. "Von der Umgebung nehme ich gar nicht so viel mit", erklärt Ohantel. Einmal landete er in der Augsburger Fuggerei, was er aber erst bemerkte, als er nach seiner Tour auf sein Handy schaute. "Ich habe nur das Ziel vor Augen", erklärt Ohantel. Bei der Fahrt ist er allein auf Navi und Verkehr fixiert.

Auf der Website strav.art sammelt ein Londoner die Kunstwerke von Radfahrern aus aller Welt, die sie wie Ohantel mit Strava aufnehmen. Die meisten und prominentesten stammen dabei vom Prittrichinger - der Betreiber der Website ist selber ein großer Fan.

