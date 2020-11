24.11.2020

Radfahrer beschädigt Auto in Graben und verschwindet

Ein Fahrer hat in Graben einen Schaden an seinem Auto bemerkt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Radfahrer den Unfall verursacht hat.

Ein Autofahrer hat einen Schaden am Heck seines Wagens bemerkt und die Polizei informiert. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Fahrradfahrer den Schaden verursacht habe. Der Renault stand während der Unfallzeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, in der Albertus-Magnus-Straße in Graben. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro.

Autofahrer beschädigt Wagen in Untermeitingen

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Untermeitingen. Dort fuhr ein bislang unbekannter Fahrer auf einen braunen Hyundai auf, der am Nibelungenring geparkt war. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Der Schaden am Heck des Autos beläuft sich auf rund 1000 Euro.

