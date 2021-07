Schwabmünchen

vor 49 Min.

In Schwabmünchen herrscht Ratlosigkeit wegen Luftreinigern im Klassenzimmer

Plus Die Stadt Schwabmünchen will die Luftreiniger für die Schulen nur dann anschaffen, wenn im Herbst dadurch der Präsenzunterricht garantiert ist.

Von Carmen Janzen

Was kann man effektiv gegen Coronaviren an Schulen tun? Diese Frage trieb den Schwabmünchener Bau-, Werk- und Energieausschuss am Dienstagabend um. Der Stadt ist es ein großes Anliegen, dass nach den Sommerferien wieder Präsenzunterricht an den Schulen stattfinden kann. Um dieses Ziel zu erreichen, würde sie viel Geld für geeignete Maßnahmen ausgeben. Doch genau dort liegt das Problem. Welcher Luftfilter, welche Maßnahme ist geeignet? Welche Voraussetzungen muss ein Gerät erfüllen, damit Präsenzunterricht stattfinden kann? All das ist noch ungewiss. Genaue Vorgaben vom Landesamt für Gesundheit aus München gibt es noch nicht, nur die Zusage, dass solche Geräte zur Hälfte gefördert werden. "Es gibt keine klare Aussage, ob die Geräte einen geregelten Unterricht zur Folge haben", so Bürgermeister Lorenz Müller. Nun wartet man auf Konkretes aus den bayerischen Ministerien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen