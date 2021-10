Schwabmünchen

vor 2 Min.

Wandel bei den Banken: Wieder schließt ein Schalter

Plus Die Hypovereinsbank schließt den Schalterservice in Schwabmünchen. Warum sich immer mehr Banken aus der Fläche zurückziehen.

Von Carmen Janzen

Die Digitalisierung verändert die Bankenwelt zunehmend: Die Überweisung für die Autowerkstatt tätigt der Kunde noch schnell vor dem Zubettgehen in der Handyapp, der Dauerauftrag für die Miete wird vor dem Frühstück schnell am Computer eingerichtet, die Kreditberatung erfolgt per Videoschalte, Bargeld gibt es nicht nur am Automaten in der Filiale, sondern auch beim Einkaufen im Supermarkt oder an der Tankstelle. In einer Augsburger Sparkasse wird der Kunde gar von Ines begrüßt, einer virtuellen Empfangsdame auf dem Bildschirm. Das ist alles total praktisch und modern, macht aber den klassischen Bankschalter mit Personal nahezu überflüssig und vor allem unwirtschaftlich. Obendrauf kommen Negativzinsen der Europäischen Zentralbank, die den Geldinstituten zu schaffen machen. Deshalb fühlen sich viele Banken gezwungen, ihre Filialnetze auszudünnen, Personal einzusparen, den Service stark einzuschränken und sich aus der Fläche zurückzuziehen.

