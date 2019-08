So sicher ist das Singoldsand-Festival

Plus Auf großen Veranstaltungen wie dem Singoldsand-Festival kann viel passieren. Die Veranstalter haben sich intensiv vorbereitet, um Notfälle zu vermeiden.

Fluchtwege, Brandschutz, Bühnensicherheit – die Organisatoren des Singoldsand-Festivals müssen sich nicht nur über die Musikwünsche ihrer Besucher den Kopf zerbrechen. Hinter der Veranstaltung steckt jede Menge Vorbereitung und einen beachtlichen Teil davon macht das Sicherheitskonzept aus. Die Besucher bekommen davon im besten Fall gar nichts mit.

Patrick Jung ist einer der Zuständigen für das Sicherheitskonzept und sagt: „Je besser und genauer wir vorplanen, desto weniger müssen wir während des Festivals eingreifen.“ Er und seine Kollegen haben bereits viele Erfahrungen auf anderen Festivals wie dem Modular in Augsburg gesammelt. Auf dem Singoldsand-Festival sei bisher immer alles reibungslos verlaufen, berichtet Jung. Nur ein einziges Mal habe man 2015 die Seebühne wegen Überfüllung teilweise sperren müssen.

Schon Monate vor dem Festival arbeitet das Team am Sicherheitskonzept

Dass die Organisatoren sich ausgiebig mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen, ist nicht nur ihre Entscheidung, berichtet Matthias Knoll, der vor allem für die Bühnensicherheit zuständig ist. Schon Monate vor der Veranstaltung stehe das Planungsteam mit verschiedenen Behörden in Kontakt und müsse ein ausgearbeitetes Sicherheitskonzept vorweisen. Wenn das nicht bewilligt würde, wäre an ein Festival nicht zu denken. Auch Polizei, Feuerwehr, Sicherheitsfirmen und Sanitäter sehen sich das Papier an und geben ihr Einverständnis. Kurz bevor dann die ersten Gäste das Gelände betreten, prüfen die Behörden vor Ort noch einmal alles ganz genau. Erst, wenn alles stimmt, darf die Party steigen.

Schon beim Aufbau ist Knoll dabei und hat auch während des Festivals immer ein Auge darauf, dass die Sicherheit im Bühnenbereich gewährleistet ist. Weil mit den zahlreichen Lichtern, Lautsprechern, Verstärkern und Mikrofonen eine Menge Strom im Spiel ist, muss auch die Verkabelung überprüft und abgenommen werden. Alle Bands verwenden dann das sichere bereitgestellte Material. Auf Feuereffekte müssen sie verzichten: „Bei uns gibt es kein Pyro, dafür ist der Platz zu klein“, macht Knoll unmissverständlich klar. Das Sicherheitskonzept habe sich in den vergangenen Jahren nicht mehr grundlegend verändert, sagt Knoll. Ab einer gewissen Veranstaltungsgröße müsse man ohnehin alles berücksichtigen. Zum Beispiel müsste alles, was über fünf Meter hoch ist, statisch überprüft werden. Falls also zum Beispiel die Bühne nächstes Jahr höher werde, mache das sicherheitstechnisch keinen Unterschied mehr.

Jedes Jahr wird das Singoldsand-Konzept verbessert

An den Feinheiten des Konzepts werde dennoch jedes Jahr gefeilt, sagt Nicolas Brinz, der sich ebenfalls um die Sicherheit kümmert. Das Team mache sich zum Beispiel viele Gedanken über Notfallpläne. Niemand wolle unerwartet mit einer Krisensituation konfrontiert werden und dann spontan eine Entscheidung treffen müssen, die sich später möglicherweise als falsch herausstelle. Deswegen gebe es für die verschiedensten Szenarien Sicherheitsansagen auf Band, die über die Lautsprecher abgespielt werden können, erklärt Brinz. Vor Festivalbeginn würden zudem alle Helfer per Schulung darüber informiert, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren müssen.

Für den Campingplatz, der während des Festivals auf der Bogensportanlage eingerichtet wird, gebe es ein eigenes Sicherheitskonzept, sagt Jung. Dort müsse vor allem gewährleistet sein, dass die Leute bei Sturm oder Gewitter rechtzeitig zu ihren Autos kommen, in denen sie vor Blitzen und umherfliegenden Teilen sicher sind. Dafür könne die Feuerwehr bei Bedarf das Areal komplett ausleuchten und schnell mit vorher eingesprochenen Notfalldurchsagen reagieren. Das Wetter ist für Nicolas Brinz die einzige Sorge: „Das haben wir nicht in der Hand.“ Die Vorhersagen sähen aber gut aus. Alle anderen gefährlichen Situationen sollten durch die gründliche Planung bereits im Vorfeld verhindert werden.