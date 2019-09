vor 25 Min.

Songs, Spirituals und Filmschlager

Königsbrunner Chor Vox Corona kommt in die Bobinger Singoldhalle

Der Königsbrunner Chor Vox Corona präsentiert am Samstag, 28. September, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr, freie Platzwahl), in der Singoldhalle in Bobingen einen bunten musikalischen Strauß von Liedern, Songs, Spirituals und sakralem Lobgesang.

Anspruchsvolle Chorsätze hat Leiter Carl-Christian Küchler mit den Sängerinnen und Sängern einstudiert. Mit dem Chor musizieren Constanze Becher am Piano, Barbara Burann am Cello und Evelyn Renner mit der Oboe. Sängervorstand Guido Fürst geleitet das Publikum durch das Programm.

Zu hören sind unter anderem die Songs „What a Wonderful World“, der von der Schönheit der Welt und den Glücksmomenten im Leben erzählt, und „You’ll never Walk Alone“ aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers. Weltberühmt wurde der Song im Fußball durch die Fans des FC Liverpool. Auf dem Programm von Vox Corona stehen auch zwei Spirituals, „Deep river“, arrangiert vom amerikanischen Komponisten und Leiter des Mormonenchors in Salt Lake City, Mack Wilberg, und „Wade in the Water“; der Weg durchs Wasser sollte die Sklaven retten, da ihre Verfolger die Spur verloren.

Mit MLK, einem Song der irischen Rockband U2, wird Sänger Albrecht Wild zusammen mit dem Chor eine Elegie für Martin Luther King, die führende Persönlichkeit der Bürgerrechtsbewegung in den USA, darbieten. Freuen können sich die Zuhörer auch auf einige Filmschlager.

Unter anderem mit dem „Benedictus“ aus der Mass of Peace (Friedensmesse) des zur Zeit meist gespielten lebenden Komponisten, Karl Jenkins, erfüllen schließlich auch sakrale Klänge den Raum, ebenso bei dem Chorwerk „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré aus dem 19. Jahrhundert. Bei dem Werk „Gabriel’s Oboe“ entführen Cello und Oboe auf dem Klangteppich des Chors die Zuhörer in magische Sphären. (SZ)

sind erhältlich im Vorverkauf zu 12 Euro unter anderem in der Weinhandlung „Wein und Kunst“ im Seilerhof, Bgm.-Wohlfarth-Str. 28 in Königsbrunn sowie in Bobingen bei Bücher Di Santo, Hochstraße 5B, und an der Konzertkasse zu 14 Euro.

