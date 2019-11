vor 57 Min.

Stadtwerke verärgern Anwohner zum Baustart der Linie 3

Kommunikationspannen bei den Bauarbeiten der Straßenbahnlinie 3 verärgern zahlreiche Trassen-Anwohner in Königsbrunn. Die Stadtwerke geloben Besserung.

Von Adrian Bauer

Die Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahn-Linie 3 gehen in Königsbrunn gut voran. In Sachen Kommunikation haben die Stadtwerke und die ausführenden Firmen allerdings einen Fehlstart hingelegt.

Als erster Schritt wurde die Trasse mit Bauzäunen abgesperrt. Insgesamt 4,5 Kilometer Zaun stehen in Königsbrunn, wenn die Arbeiten auf Augsburger Flur beginnen, werden weitere drei Kilometer hinzukommen, teilen die Stadtwerke auf Anfrage mit. Bei den Arbeiten verursachten die Firmen einigen Ärger bei Anwohnern. Manche Bäume und Hecken wurden zur Abholzung markiert, obwohl sie gar nicht innerhalb der Trasse lagen, sagte Freie-Wähler-Stadtrat Jürgen Raab: „Ein Bürger wurde deshalb im Rathaus vorstellig und ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung kam mit und hat Bäume ummarkiert“, berichtete er im Stadtrat.

Zwischen Augsburger Straße und Königsallee in Königsbrunn wird derzeit schon intensiv an der Straßenbahnlinie 3 gearbeitet. Bild: Adrian Bauer

Parkplätze werden bei Bauarbeiten der Linie 3 eingezäunt

Auch verkehrstechnisch gab es einige Beschwerden. So wurden in der Martin-Luther-Straße diverse Parkplätze eingezäunt und stehen damit nicht zur Verfügung. Mehrere Bürger hatten SPD-Stadtrat Wolfgang Peitzsch darauf angesprochen und sich nicht nur beklagt, weil eine ohnehin angespannte Stellplatzsituation damit verschärft wurde, sondern auch über fehlende Informationen. Ein Flyer, der über den Wegfall der Parkplätze informierte, kam nämlich erst eine Woche später bei den Anwohnern an, sagte Peitzsch.

Noch schlimmer erging es einem jungen Mann, der sein Auto abends auf dem Parkplatz an der Simpertstraße abgestellt hatte. Als er am nächsten Morgen zurück kam, stand um das Auto herum der Bauzaun und er musste einen Kumpel mit einem passenden Werkzeug alarmieren, um seinen Wagen zu befreien.

Stadtwerke bedauern den verursachten Ärger

Bei den Stadtwerken bedauert man den verursachten Ärger. Man versuche, die Bevölkerung frühzeitig und umfassend zu informieren. Im Fall der Parkplätze hätte dies eine Woche vor Beginn der Einzäunungen passieren sollen, was aber auch drucktechnischen Gründen nicht gelungen sei. Künftig werde es neben der verteilten Information über Bauabläufe gezielte Anwohnerinfos geben, sollten größere Behinderungen eintreten. Die Ankündigungen der Maßnahmen sollen mindestens 96 Stunden vor Ausführung erfolgen, teilt das Unternehmen mit.

Auf eine schnelle Wiederöffnung der Parkplätze können die Anwohner aber nicht hoffen. Die Flächen dienen der Baustelleneinrichtung und damit zum Beispiel als Stellfläche für die Baugeräte, teilen die Stadtwerke mit: „Die Flächen sind nach der sogenannten ,Verkehrsrechtlichen Anordnung‘, einer behördlichen Genehmigung, abgegrenzt und deshalb von uns oder den Baufirmen auch nicht beliebig veränderbar.“ Grundsätzlich kommen die Arbeiten gut voran. Die Grundstücksverhältnisse sind soweit geklärt, dass die Bauarbeiten nicht behindert werden. Begleitend zu den Arbeiten laufen archäologische Untersuchungen, die bislang einige Verdachtsflächen, aber keine Funde ergeben haben.

Bei Fragen oder Problemen können sich Anwohner wochentags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr unter Telefon 0821/6500-5111 oder jederzeit per E-Mail: linie-3@sw-augsburg.de an die Stadtwerke wenden.

