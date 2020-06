vor 54 Min.

Streit um Flutlichtanlage am Golfplatz in Burgwalden geht weiter

Jetzt gibt es Ärger wegen der Protestplakate in Burgwalden.

Plus Der Landtag hat eine Entscheidung über die Petition zur geplanten Flutlichtanlage auf dem Golfplatz in Burgwalden vertagt. Es gibt noch einen weiteren Streit.

Von Maximilian Czysz

Der Umweltausschuss des Landtags hat am Donnerstag eine Entscheidung über die Petition zur geplanten Flutlichtanlage auf dem Gelände des Golfclub Augsburg (GCA) vertagt. Vermutlich wird das umstrittene Projekt erst Anfang Juli Thema in München sein.

Der Club will Mitgliedern mit dem Flutlicht auch am Abend Abschläge von der Driving Range ermöglichen. Naturschützer und die Dorfgemeinschaft Burgwalden protestieren dagegen. Rund 2500 Unterschriften wurden gesammelt. Es gibt noch einen weiteren Streit.

Golfclub fordert Stadt auf, Protest-Plakate zu beseitigen

Der Golfclub Augsburg mit Präsident Klaus Leuthe forderte die Stadt Bobingen auf, Protestplakate in Burgwalden zu beseitigen. Der Grund: Eine nicht beantragte Genehmigung für die Banner.

Auf Nachfrage heißt es von der Stadt, dass Plakate auf Privatgrundstücken generell genehmigungsfrei seien. Anders verhalte es sich auf öffentlichem Grund: Wer dort Banner aufstellt, benötige eine Sondernutzungserlaubnis. Die sei für ein Plakat auf einem Randstreifen auf städtischer Fläche beantragt und dann erteilt worden, teilt die Stadt mit.

In Burgwalden haben Anwohner, die gegen den Bau einer Flutlichtanlage auf dem Gelände des Golfplatzes sind, Plakate aufgehängt. Bild: Elmar Knöchel

Anfang Juli wieder im Landtag

Die umstrittene Flutlichtanlage soll Anfang Juli Thema im Landtag in München sein. Der Club will Mitgliedern mit dem Flutlicht auch am Abend Abschläge von der Driving Range ermöglichen. Naturschützer und die Dorfgemeinschaft Burgwalden protestieren dagegen. Rund 2500 Unterschriften wurden gesammelt.

