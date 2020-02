25.02.2020

Umzug in Klosterlechfeld: Wenn der Bürgermeister die Straßen fegt

Plus Beim Faschingsumzug in Klosterlechfeld ist die Stimmung ausgelassen. Zahlreiche Gruppen laufen mit und drücken dem Bürgermeister den Besen in die Hand.

Von Susanne Raffler

Tausende begeisterte Zuschauer haben die Straßen in Klosterlechfeld gesäumt. Mehr als 30 Gruppen starteten pünktlich um 14.11 Uhr ihren Umzug durch die kleine Lechfeldgemeinde. Selbst das stürmische Wetter tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

Die vielen Faschingsfreunde hatten sich allerhand Originelles einfallen lassen. „ Ice Age “ war das Motto des Bauwagens aus Winkl , während die Landjugend Weil unter dem Motto „Weil-Kings“ am Start war. Lebende Tote dagegen kamen aus der Nachbargemeinde Scheuring. Die dortige Jugendinitiative hatte viel Arbeit in den Mottowagen „Dias de los Muertos“ gesteckt, der die Zuschauer begeisterte. Der „Lechfelder Fastnachtskrampf“ war mit einer Gruppe von Nikoläusen vertreten und hatte vor Ostern schon die ersten Lebkuchen im Gepäck. Die „Lechruaner“ waren mit dem Bio-Scooter angereist. Eine Gruppe wilder Hexen entführte gar Bürgermeister Rudolf Schneider und ließ ihn die Straße kehren. Bunte Kostümvielfalt in Kosterlechfeld Zwerge, Einhörner, Clowns – das Publikum freute sich über das bunte Programm und applaudierte den Fuß- und Wagengruppen. Mit dabei waren auch die Gardegruppen aus Untermeitingen , Balzhausen und Schmiechen. Besonderes Augenmerk galt dem Hofstaat der heimischen Faschingsgesellschaft Lecharia mit dem Prinzenpaar Angelina I. und David I. Angeführt wurde der Umzug von den Kleinsten des Ortes. „Wir sind die Pi-Pa-Po-Piraten und kommen aus dem Kindergarten“, tönten die verwegenen Minipiraten. 66 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Klosterlechfeld

Lautstark beschallt wurden die Narren am Straßenrand von zahlreichen Themenwagen, die sich aber am hinteren Ende des Gaudiwurmes platziert hatten. So konnten die Zuschauer auch den schwungvollen Stücken der Musikkapellen aus Klosterlechfeld lauschen. Und auch die zahlreichen kleinen Mäschkerle am Straßenrand hatten ihren Spaß, galt es doch wieder einen dicken Bonbonregen aufzusammeln. Viele Faschingsgruppen zogen von Klosterlechfeld nach Schwabmünchen Und während in Klosterlechfeld ausgelassen das Faschingsende gefeiert wurde, machten sich zahlreiche Gruppen auf den Weg nach Schwabmünchen , wo schon der nächste Faschingsumzug wartete. Rund ums Klosterlechfelder Feuerwehrhaus feierte die Lecharia die letzten Partystunden der Saison. Vorangegangen war dem Umzug der Empfang der Faschingsgesellschaft Lecharia im Feuerwehrhaus. Hier versammelten sich Gruppen, Narren und Vertreter der Lokalprominenz zu einem letzten Aufmarsch, um gemeinsam auf einen wieder einmal gelungenen Fasching anzustoßen.

