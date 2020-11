29.11.2020

Unbekannter Fahrer rammt in Bobingen parkendes Auto

Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigt in Bobingen ein parkendes Auto. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 9000 Euro.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in Bobingen ein parkendes Auto beschädigt und ist verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr in der Hans-Sachs-Straße in Bobingen.

Unfall in Bobingen: Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Der Unbekannte rammte im Vorbeifahren einen schwarzen BMW, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 entgegen.

