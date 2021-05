Unfallfahrer hinterlässt in Untermeitingen 2000 Euro Schaden

Die Besitzerin war in Untermeitingen nur kurz beim Einkaufen. Als sie zurück kam, war ihr Auto ramponiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Vermutlich wurde ein schwarzer VW Golf am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Donauring in Untermeitingen beschädigt.

Die Besitzerin war wenige Minuten beim Einkaufen. Am nächsten Tag ließ sie ihr Fahrzeug in einer Waschanlage auf Hochglanz bringen und traute ihren Augen nicht: Der linke hintere Kotflügel und die linke hintere Türe waren ramponiert.

Unfallflucht in Untermeitingen: Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 2000 Euro. Laut der Fahrerin kommt als Unfallort nur der Parkplatz in Frage. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.