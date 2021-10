Untermeitingen

11:08 Uhr

Markus Söder zeichnet Sonja Storch aus Untermeitingen aus

Plus Ob Mittagsbetreuung oder Flüchtlingshilfe: Sonja Storch packt mit an und geht voran, wenn soziales Engagement gefragt ist.

Von Hieronymus Schneider

20 Jahre sind so etwas wie die Standardzeit, die Sonja Storch ein einmal übernommenes Ehrenamt ausübt. Denn 20 Jahre lang war sie in der Mittagsbetreuung der Untermeitinger Grundschule aktiv, die sie 1996 mit anderen Frauen aufgebaut hatte. Und 20 Jahre war sie auch im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Stephan von 1997 bis 2017 präsent. Ob es mit Ehrenamt Nummer drei auch so lange geht?

