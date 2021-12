Untermeitingen

Zu wenig Impfstoff: Untermeitinger Hausarzt muss Impfwilligen absagen

Der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer und sein Team haben in der Praxis im Ärztezentrum Lechfeld bereits über 4800 Patientinnen und Patienten geimpft.

Plus Der Untermeitinger Hausarzt Dr. Mollemeyer musste bereits vergebene Impftermine absagen. Wenn er auch für die kommende Woche nicht genug Impfstoff erhält, will er ganz mit dem Impfen aufhören.

Von Victoria Schmitz

Frustriert. So fühlt sich der Untermeitinger Hausarzt Dr. Tobias Mollemeyer mit Blick auf die Corona-Impfungen, die er zurzeit in seiner Hausarztpraxis im Ärztezentrum durchführt. Oder besser gesagt: nicht durchführen kann. Denn Mollemeyer und sein Team mussten am Wochenende rund 170 ausgemachte Impftermine für diese Woche absagen. Der Grund: die Impfstoffreglementierung.

