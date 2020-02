vor 17 Min.

Verdächtiger nach Überfall auf 82-Jährigen festgenommen

Nach dem Überfall auf einen 82 Jahre alten Mann in Bobingen nahm die Polizei jetzt einen Verdächtigen fest.

Der Überfall in der Bobinger Bahnhofsstraße hatte sich bereits am 10. Januar ereignet. Am Abend hatte der alte Mann hatte einen Spaziergang gemacht, als der Täter in der Bahnhofstraße (Höhe Hausnummer 10) ihm seinen Arm über die Schulter legte und ihn zur Seite schob.

Als der Rentner sich aus der Umklammerung lösen wollte, kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf dem 82-Jährigen der Geldbeutel entrissen wurde. Mit seiner Beute flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Rathausstraße. Der Senior wurde bei dem Gerangel leicht an den Beinen verletzt.

Bereits kurz nach der Tat lagen Hinweise auf einen jungen Mann aus Bobingen vor. Zu diesem Zeitpunkt ergab sich jedoch kein ausreichender Tatverdacht gegen den 20-Jährigen, der aus der Elfenbeinküste stammt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg konnten aber jetzt den Tatverdacht bestätigen, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Verdächtige wurde am vergangenen Montag an seinem Wohnsitz festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte noch am selben Tag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Raubes und der Körperverletzung gegen den 20-Jährigen, den der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg dann auch erließ. (nos)

