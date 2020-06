12:29 Uhr

Verstoß gegen Corona-Regeln: Werstoffhof in Kleinaitingen bleibt geschlossen

Der Wertstoffhof in Kleinaitingen bleibt am Samstag geschlossen,

Plus An den Werstoffhöfen im Landkreis herrscht Hochbetrieb. Doch nicht immer halten sich die Bürger an die Corona-Vorschriften. In Kleinaitingen bleibt die Sammelstelle am Samstag deshalb zu.

Von Felicitas Lachmayr

Das Gedrängel an den Wertstoffhöfen lässt nicht nach. Für Mitarbeiter ist das eine Herausforderung. Denn sie müssen darauf achten, dass die Sicherheitsvorschriften aufgrund der Corona-Krise eingehalten werden.

Doch das ist nicht immer der Fall wie ein Beispiel aus Kleinaitingen zeigt. Dort bleibt der Recyclinghof am heutigen Samstag geschlossen. Mehrfach hatten Besucher gegen die Regeln verstoßen. Mal fehlte der Mundschutz, mal wurde der Abstand nicht eingehalten oder das Gelände nicht umgehend verlassen.

„Das Verhalten mancher Leute ist schwierig“, sagt Bürgermeister Rupert Fiehl. Er sei vor Ort gewesen und habe Leute angesprochen, die sich nicht an die Regeln hielten. „Die Reaktionen fielen nicht immer so aus, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Fiehl. Auch Mitarbeiter hätten ihm von Verstößen berichtet.

Bauhofmitarbeiter sollen in Kleinaitingen helfen

Um die Situation in den Griff zu bekommen, sollen nun zusätzliche Mitarbeiter vom Bauhof einspringen. Sie waren bereits in den Wochen nach der Öffnung vor Ort, um den Ablauf zu regulieren und bei der Einweisung zu helfen. „Wir hatten den Eindruck, dass es auch ohne sie funktioniert, aber das ist wohl nicht der Fall“, sagt Kleinaitingens Bürgermeister.

Weil der Einsatz der Bauhofmitarbeiter nicht auf die Schnelle organisiert werden konnte, bleibt der Wertstoffhof am heutigen Samstag zu. „Es ist keine böse Absicht, aber die Gemeinde trägt die Verantwortung“, sagt Fiehl. Solange die Auflagen gelten, müsse man vorsichtig sein. Fiehl hofft, dass der Recyclinghof am kommenden Samstag wieder öffnen kann.

Auch am Wertstoffhof in Schwabmünchen herrscht Hochbetrieb. „Beim Papiercontainer stehen die Leute Schlange“, sagt Barbara Schweinstetter, die für die Organisation zuständig ist. Und auch vor dem Gelände heißt es Warten. Damit sich der Verkehr nicht auf der Augsburger Straße staut, ist die Zufahrt nur über die Westentlastungsstraße möglich. „Wir werden zwei Wochen warten und dann entscheiden, ob die eigentliche Zufahrt geöffnet wird“, sagt Schweinstetter.

Zusätzlicher Öffnungstag ist in Schwabmünchen nicht möglich

Zwar hat das Abfallwirtschaftsamt die Regelung inzwischen aufgehoben, dass nur eine begrenzte Zahl an Autos aufs Gelände darf. Doch in Schwabmünchen sind trotzdem höchstens sechs Autos erlaubt. Denn Schweinstetter sagt: „Die Abstandsregeln sind schwer zu überwachen.“ Die Mitarbeiter seien froh, dass die Beschränkung weiterhin gilt. Denn sie müssen den Ablauf alleine regeln.

Die Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehr sind nicht mehr vor Ort. Anfangs hätten manche Bürger Unverständnis gezeigt, vor allem wegen der langen Wartezeiten. „Aber inzwischen hat es sich gut eingespielt“, sagt Schweinstetter. Der Schwabmüchner Wertstoffhof sei an vier Tagen in der Woche geöffnet und schon unter normalen Umständen stark frequentiert. Einen zusätzlichen Tag zu öffnen sei wegen der Kapazität der Container nicht möglich.

Zweite Annahmestelle in Bobingen bleibt weiterhin geschlossen

Auch an der Annahmestelle in Königsbrunn ist der Andrang nach wie vor hoch, weiß Karin Hienz von der Stadt. Es gebe den ein oder anderen Ausreißer, aber insgesamt hielten sich die Bürger an die Regeln und die Mitarbeiter hätten den Ablauf gut im Griff. Sie arbeiten inzwischen ohne die Unterstützung des Bauhofs. Auch in Königsbrunn dürfen höchstens sechs Autos aufs Gelände. Allerdings befürchtet Hienz, dass sich die Situation zuspitzt, sollten andere Wertstoffhöfe schließen.

In Bobingen ist der Andrang ebenfalls extrem, sagt Hans Heuberger. „Die Leute hatten in der Corona-Krise offenbar viel Zeit zum Aufräumen.“ Die beschränkte Zahl an Autos wurde aufgehoben, die Besucher würden sich an die Vorschriften halten. Allerdings ist bislang nur der Wertstoffhof an der Michael-Schäffer-Straße geöffnet. Die Sammelstellen in der Flurstraße bleibt nach Angaben von Heuberger geschlossen, weil es dort keine Möglichkeiten zum Händewaschen gibt.

Themen folgen