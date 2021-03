12.03.2021

Viehtransporteur in Untermeitingen ohne Führerschein erwischt

Ohne Führerschein war ein Lasterfahrer unterwegs, der Vieh geladen hatte. Nicht allein ihm droht eine hohe Geldstrafe.

Einen mit 21 Rindern beladenen Lastwagen kontrollierte die Polizei am Donnerstag an der Staatsstraße 2027 in Untermeitingen. Dabei stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass die Fahrerlaubnis des Lasterfahrers seit November 2018 abgelaufen war. Der Transporter wurde mit dem Polizeiwagen noch zur Aral-Tankstelle an der B17 begleitet, und es wurde ein Ersatzfahrer angefordert. Dort konnten dann auch zwischenzeitlich die geladenen Tiere versorgt werden.

Nachdem auch der Firmeninhaber von der abgelaufenen Fahrerlaubnis wusste, wird dieser ebenfalls angezeigt. Fahrer und Halter erwarte eine Geldstrafe in Höhe von mehreren Tausend Euro, so die Polizei. (AZ)

