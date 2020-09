vor 51 Min.

Wann startet der Spielbetrieb? Fußball-Funktionäre fordern Klage des Verbands

Wann der Spielbetrieb im Amateut-Fußball wieder aufgenommen wird, steht noch in den Sternen. Die Akteure im Raum Schwabmünchen sind verzweifelt.

Plus Schwabmünchens Abteilungsleiter ist ebenso enttäuscht wie andere Vereine in der Region: Es gibt noch keine Entscheidung über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Von Christian Kruppe und Hieronymus Schneider

Germar Thieles Gemütslage schwenkt irgendwo zwischen Verzweiflung und Wut. „Der Verband muss klagen, daran führt kein Weg mehr vorbei“, fordert der Abteilungsleiter des Fußball-Bayernligisten TSV Schwabmünchen mit Blick auf die unklare Lage um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im bayerischen Amateurfußball. Seine Kollegen sehen es ähnlich – hier ein Stimmungsbild.

Germar Thiele vom TSV Schwabmünchen möchte, dass der Verband in Sachen Spielbetrieb klagt. Bild: Christian Kruppe

Eigentlich war dieser für das kommende Wochenende vorgesehen. „Es gab deutliche Signale von- seiten der Regierung, dass dies so sein wird“, erklärt Thiele. Doch schon der Vorbereitungsspielbetrieb kam erst auf Nachfrage zustande, beim Regelbetrieb – vor allem mit Zuschauern – tappen die Fußballer weiterhin im Dunkeln. Der Start ist erst einmal auf den 19. September verschoben, bleibt aber unter dem Strich ungewiss.

Die Fußballspieler leiden unter der Pause

Denn die Pause schafft Probleme. Die Mannschaften sind bereit, haben sich unter der Annahme des Saisonstarts darauf vorbereitet. Und müssen nun wieder warten. „Darunter leiden die Spieler“, stellt Thiele fest. Im Leistungsbereich, sprich in den oberen Ligen, ist dies noch tragbar, doch gerade im reinen Hobbybereich sehen viele Vereinsvertreter irgendwann die Gefahr, dass die Spieler nicht mehr zurückkommen. Gleiches gilt für den Nachwuchs. „Wir haben schon, wenn auch nur wenige, die ersten, die aufgehört haben“, erklärt Thiele.

Problematisch ist es auch im finanziellen Bereich. „Wir tragen nun die Kosten für eine dritte Vorbereitung“, so Schwabmünchens Abteilungsleiter. Sprich, es entstehen nur Kosten, Einnahmen gibt es keine, denn Zuschauer sind nicht zugelassen. Die bringen zwar in der Vorbereitung keine Unsummen, aber trotzdem etwas.

Warum nichts vorwärtsgeht, kann Thiele nicht beurteilen. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept, der Fußball ist startbereit“, erklärt der Schwabmünchner Abteilungsleiter. Dabei kann er auch mit einer Beschränkung auf 400 Zuschauer halbwegs leben. „Das wird uns zwar bei Spielen wie gegen Schwaben Geld kosten, aber auch wir müssen einen Preis fürs Weitermachen zahlen“, stellt er klar.

Wenn der Zustand noch länger andauert, spielt er mit den Gedanken, „den Laden zu zu sperren. Wir können es uns auf Dauer nicht leisten, das Angebot ohne Einnahmen aufrechtzuerhalten“. Ohne Moos nix los, denn das gilt auch im Amateurfußball. Dabei sind die Schwabmünchner noch froh, dass ein sehr großer Teil der Sponsoren sie auch in Corona-Zeiten unterstützt. „Wenn aber in diesem Jahr nichts mehr passiert, sieht es anders aus. Ich kann dann mit reinem Gewissen keine Leistung von unseren Sponsoren im nächsten Jahr verlangen“, so Thiele.

Beim Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn laufen die Vorbereitungen seit Wochen auf Hochtouren. Die erste Mannschaft hat bisher dreimal pro Woche trainiert und drei Testspiele bestritten. Das erste Spiel in Stätzling wurde verloren, und danach gab es zwei Siege gegen den FC Haunstetten und den TSV Meitingen. Alles war auf den Neustart der Saison oder zumindest des Ligapokals ab 5. September ausgerichtet.

Von der Verschiebung und der Ungewissheit, wann es nun wirklich losgehen kann, ist der Vorstandsvorsitzende Cüneyt Celik wenig begeistert: „Es wird langsam schwer, die Spieler zu motivieren. Die trainieren wie besessen und werden dann enttäuscht, wenn es doch noch keine Punktspiele gibt. Deshalb haben wir das Training jetzt auf zwei Einheiten in der Woche reduziert.“

Funktionäre kritisieren: Konzerte und Gottesdienste dürfen stattfinden

Celik stimmt ganz mit dem Bayerischen Fußballverband überein und hat kein Verständnis dafür, dass Konzerte, Versammlungen oder Gottesdienste mit einer begrenzten Zahl von Besuchern zulässig sind, Fußballspiele aber nicht. „Es gibt auf allen Sportanlagen genügend Platz, um den Abstand der Zuschauer zu gewährleisten“, sagt er und verweist darauf, dass es in Baden-Württemberg ja auch möglich ist.

"Wir bereiten uns seit sechs Wochen vor", sagt Spielertrainer Daniel Raffler vom Kreisligisten SpVgg Lagerlechfeld. Bild: Reinhold Radloff

Celik hofft auf einen Start noch im September, dabei ist es ihm gleich, ob zunächst der Ligapokal gespielt wird oder gleich mit den Punktspielen begonnen wird. „Die Entscheidung muss aber bald kommen, weil wir ja noch ein Hygienekonzept erstellen müssen“, gibt der Vereinsvorsitzende zu bedenken.

Ähnlich sieht es Daniel Raffler, der Spielertrainer des Kreisligisten SpVgg Lagerlechfeld. „Seit sechs Wochen bereiten wir uns auf den Start für Anfang September vor, die Verschiebung ist für mich nicht mehr nachvollziehbar“, sagt Raffler und verweist ebenso auf die Ungleichheit zwischen Bayern und Baden-Württemberg. „Das versteht niemand, dass in Ulm gespielt werden darf und in Neu-Ulm nicht“, bringt er das Problem auf den Punkt.

Daniel Raffler hofft darauf, dass schon am 19. und 20. September Punktspiele oder der Liga-Cup stattfänden. „Wenn nur Nachholspiele angesetzt werden, haben wir nichts davon, weil wir keine haben“, sagt der Spielertrainer der Lagerlechfelder. Auch er hofft auf eine baldige Entscheidung, denn es werde höchste Zeit, dass es wieder um etwas geht.

