Wie viel Gestaltung braucht die Wendeschleife?

Die Endhaltestelle der Straßenbahn am Park + Ride Augsburg West ist mit Parkplatz und Wendeschleife aufwendig gestaltet. In Königsbrunn wird nun diskutiert, wie viel Geld man ausgeben möchte.

Der Königsbrunner Bauausschuss ist uneins, wie viel Geld man für die Endhaltestelle ausgeben soll. Am Ende einigt man sich auf neue Vorgaben für den Planer.

Von Adrian Bauer

Noch in diesem Jahr soll in Augsburg der Planfeststellungsbeschluss für die Verlängerung der Tramlinie 3 nach Königsbrunn gefasst werden. Die Politiker in der Brunnenstadt müssen sich daher weiter Gedanken machen, wie sie sich das Umfeld der Haltestellen vorstellen.

Denn die Baumaßnahme bietet die Möglichkeit, einige Themen in Sachen Gestaltung und Verkehr neu zu ordnen. Als schwierige Fälle erweisen sich die Endhaltestelle am ZOB und das Brunnenzentrum. Zuletzt wurden beide Projekte im Bauausschuss besprochen.

Bindeglied mit Wasserfontänen und Hügeln

Die Straßenbahnwendeschleife soll nach dem Wunsch der Planer ein Bindeglied zwischen dem Boulevard Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, dem Sportpark West und dem Forum werden und eine „Vermittlungsstelle zum Ankommen in Königsbrunn“, sagte Werner Lohmann, Leiter des Technischen Bauamts. Joachim Mendel vom zuständigen Planungsbüro präsentierte für das innere der Gleisschleife eine Variante mit kleinen Wasserfontänen und LED-Leuchten im Boden. Der Boden selbst soll als kleine Hügellandschaft gestaltet werden, ein Fußweg als Verbindung Richtung Gymnasium hindurchführen. „Es soll keine Rieseninszenierung werden, aber ein individuelles Darstellen des Ortes“, sagte Mendel.

Man habe beachtet, dass die Räte kostentechnisch sehr kritisch eingestellt seien. Mit etwa 202000 Euro für die Wendeschleife bewege man sich in einem annehmbaren Bereich, sagte Mendel. Für alle Überarbeitungen zwischen Wendeschleife und Augsburger Straße sind 617000 Euro veranschlagt – allerdings mit Raum für Einsparungen. Werner Lohmann ergänzte, dass man für einige der Verschönerungsmaßnahmen Städtebauförderung beantragen werde und sicher nicht alles selbst bezahlen müsse.

Das sahen einige Ausschuss-Mitglieder zunächst deutlich anders: Alexander Leupolz (CSU) und Jürgen Raab (Freie Wähler) argumentieren, das sei zu aufwendig. Der Ort biete keine Aufenthaltsqualität, weil dort regelmäßig die Bahnen vorbeirumpeln, sagte Raab. Statt der Gestaltung solle man lieber eine Blumenwiese pflanzen. Christian Toth (FDP/BF) kritisierte, dass man noch eine Baustelle aufreiße und damit dem Architektenwettbewerb für das Forum nebenan vorgreife.

Feigl und Kubsch werben für die Gestaltung

Florian Kubsch (SPD) empfahl dagegen eine konstruktive Herangehensweise und nicht alles abzulehnen: Immerhin hätten viele, denen nun alles zu teuer sei, vor einigen Monaten die Verbindung von Park und Innenstadt beschlossen. Auch Bürgermeister Franz Feigl sprach sich für eine Gestaltung des Bereichs aus. Königsbrunn stehe für Brunnen, hier könne er sich gepflasterte Hügel mit Fontänen vorstellen. Dazwischen könne man immer noch eine Blühwiese anlegen.

Davon ließen sich die Kritiker überzeugen: Die Planer sollen nun mit einer leicht hügeligen Modellierung des Bodens und Wasserfontänen sowie einer Blumenwiese weiterarbeiten. Bei den Bodenlichtern soll ermittelt werden, ob deren Effekt nicht durch das hell erleuchtete Dach der Haltestelle überstrahlt wird. Die Vorgaben wurden einstimmig abgesegnet.

Fahrradstellplätze und ein versetztes Trafohäuschen

Viel diskutiert wurde bereits über die Haltestelle Brunnenzentrum. Hier kollidierten die Ideen des Planers sehr stark mit den Kostenvorstellungen des Bauausschusses. Nun gibt es eine neue Planung, die die Zustimmung der Räte fand. Die Autoparkplätze werden mit Rasengittern umgestaltet, zwischen den Gleisen und der Straße entstehen zahlreiche, teils überdachte Stellflächen für Fahrräder.

An der Augsburger Straße wird das Trafohäuschen versetzt, weil es in der bisherigen Situation ein Sichthindernis für die Autofahrer darstellt. Als Kostenrahmen sind 530000 Euro angegeben. Zum Zeitplan des Gesamtprojekts konnte Bürgermeister Franz Feigl keine konkreten Angaben machen. Der optimistische Zeitplan sehe vor, dass der Planfeststellungsbeschluss noch im Juli oder August vorliegt, keine Klagen eingehen und somit noch im Winter mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Bei der Stadt rechne man eher Ende des Jahres mit dem Planfeststellungsbeschluss und Klagen von Anliegern gegen die Pläne. Dadurch würde sich das Projekt weiterverschieben. Baubeginn könnte dann Ende 2020/Anfang 2021 sein. Danach rechne man mit zwei bis drei Jahren Bauzeit.

