Saisonstart der Königsbrunn Ants

Mit einem Benefizspiel beginnt am Wochenende die Saison der Königsbrunn Ants. Was sich die American Footballer vorgenommen haben.

Am kommenden Sonntag, 7. April, empfangen die American Footballer der Königsbrunn Ants die New Ulm Spartans zum Charity Bowl. Der Kickoff im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion ist um 15 Uhr.

Mit dem Freundschaftsspiel um den Charity Bowl – inzwischen schon eine Tradition der Königsbrunner Footballer – starten die Ants zugleich in die Vorbereitung auf die kommende Bayernliga-Saison. Als hochkarätigen Gegner für diesen ersten Test konnte man den Regionalligisten Neu-Ulm Spartans gewinnen. Das ist auch einem alten Bekannten zu verdanken: Daniel Koch, Sportdirektor und Cheftrainer der Neu-Ulmer, war einst bei den Ants als Spieler und Trainer aktiv. Er freut sich auf eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Der Eintritt von 5 Euro kommt dem Gut Morhard und dem Hilfsfond Königsbrunn zugute. Natürlich sind weitere Spenden im Verlauf des Benifizspiels willkommen.

Seit nunmehr 40 Jahren sind die Königsbrunn Ants fester Bestandteil der deutschen American-Football-Szene. 1989 spielte man sogar in der ersten Bundesliga, verbrachte zwölf Spielzeiten in der 2. Liga und sieben Saisonen in der Regionalliga. Dorthin möchte der Verein in naher Zukunft auch wieder zurück, nachdem man sich letzte Saison in der Bayernliga mit vier Siegen in zehn Partien auf Platz vier etabliert hat.

Königsbrunn Ants wollen vorne mitmischen

Heuer wollen die Ants in der neun Teams umfassenden Bayernliga Gruppe Süd in der Spitzengruppe mitmischen. Betreut werden die Ants weiterhin von Cheftrainer Torsten Kalb. Als Assistenten stehen ihm wie schon vergangene Spielzeit Terrell White (Defense) und Lukas Kölbel (Offense) zur Seite. Neu im Trainerstab ist Florian Keller, der sich um die Offensive Line kümmern soll.

Eine ganze Reihe neuer Spieler werden heuer erstmals im Trikot der Ants antreten, zum Beispiel Matthias Spork von Bad Tölz Capricorns, Duy Pham (Regensburg Phönix), Marcel Seiler (Aachen Vampires). Auch einige alte Bekannte sind zurückgekehrt: Lukas Stingl, Lukas Weiss und Patrick Engelhardt.

Für die Ants stellen die Neu-Ulm Spartans den idealen Gegner zur Einstimmung auf die neue Saison dar. Denn der Regionalligist – die Spartans waren letzte Saison immerhin Vizemeister – kann als wichtiger Gradmesser dienen und wird den Ants zeigen, wo es noch Schwachpunkte gibt. Noch sind vier Wochen Zeit bis zum Start der Bayernliga: Am 4. Mai werden die Ants bei der zweiten Mannschaft der Munich Cowboys antreten. (AZ)