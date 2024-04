Begegnung ist der Schlüssel für Verständnis und Verständigung

Der Deutsch-Türkische Freundschaftsverein Bobingen frühstückt wieder mit Prominenten und spendet für die Kartei der Not.

Rund 400 Euro für die Kartei der Not kamen beim jüngsten Frühstück des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins Bobingen zusammen.

Kurz nach Ende des Fastenmonats Ramadan hatte der Vorstand des 2011 gegründeten Vereins zu einem vielfältigen leckeren türkischen Frühstück in die Mittlere Mühle eingeladen. Vorsitzender Arif Diri begrüßte dabei neben engagierten Bürgern und Mitgliedern geladene Ehrengäste aus der Kommunal- und Landespolitik, Verbänden und Handwerk. „Ich freue mich, dass einige langjährige Weggenossen mich in der Ankurbelung von Veranstaltungen und Angeboten im Verein nach der dürren und aktivitätsfreien Zeit der Pandemie unterstützen“, sagte Diri. Er betonte, dass der Austausch der Kulturen durch gemeinsame Ausflüge, den deutsch-türkischen Musikabend, ein Fußballturnier oder gemeinsames Kochen gefördert werde.

Es gebe Tendenzen, die Gesellschaft zu spalten

Die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald unterstrich, wie wichtig das ständige Bemühen für Integration sei in einer Zeit, in der es immer wieder Tendenzen gäbe, die Gesellschaft bewusst zu spalten. Carolina Trautner, langjährige Abgeordnete des Bayerischen Landtag, betonte, wie sehr sie sich freue unter den Gästen viele junge Familien und kleine Kinder genauso wie ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu sehen. „Im Verbund von Jung und Alt und in der Begegnung unter den Generationen wird Zukunft gestaltet und gesichert“, sagte die ehemalige Staatsministerin. „Begegnung ist der Schlüssel für Verständigung und Verständnis füreinander“, sagte auch Andrea Collisi, Integrationsreferentin aus dem Stadtrat Königsbrunn. Wenn man nie aus seinem eigenen Kreis heraustrete, sich nicht öffne für neue Menschen und neue Kulturen, bleibe man zwar vielleicht sicher in allem Tradierten, möglicherweise aber auch irgendwann einsam und ausgeschlossen ob weiterer Entwicklungen und gesellschaftlicher Zusammensetzung.

Das Engagement des Bobinger Vereins wird geschätzt

Oft schon waren sowohl der Vorsitzende des Roten Kreuzes Augsburg-Land, Harald Güller, sowie der Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg eingeladen. Beide betonten, wie gern sie diese Einladungen immer wieder annehmen und das Engagement des Vereins schätzten. Neugierig und interessiert kam erstmals Polizeiobermeister Michael Magerl, der erst seit einiger Zeit bei der Polizeiinspektion Bobingen vor Ort, zum Frühstück. Der Vorsitzende Arif Diri ist stolz darauf, dass noch viele andere prominente Persönlichkeiten aus Augsburg und Umgebung und im Laufe der Zeit als Mitglieder gewonnen worden wurden. „Das soziale Engagement ist uns dabei auch sehr wichtig und darum freue ich mich, dass über die Spenden nun 400 Euro ich der Kartei der Not übergeben darf.“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch