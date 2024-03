Bobingen erkämpft sich einen Punkt in Durach

Beim 0:0 des TSV Bobingen beim VfB Durach mussten die Detke-Schützlinge einmal mehr an ihre Leistungsgrenzen gehen. Nach großem Kampf konnten sie verdient einen Punkt entführen.

In der ersten Viertelstunde des Spiels im Allgäu passierte so gut wie nichts. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab. Dann allerdings wurden die Gastgeber stärker und hatten mehr und mehr Ballbesitz. Bobingen dagegen agierte aus einer kompakten Abwehr heraus. So taten sich beide Mannschaften schwer, Torchancen herauszuspielen. Während Durach meist gefällig im Mittelfeld agierte, machte der TSV Bobingen im Spiel nach vorne einfach zu viele Fehler.

Das Pressing der Gastgeber war äußerst effektiv

Vor allem durch das immer stärker werdende Pressing der Gastgeber kam es zu vielen Ballverlusten im Mittelfeld. Einmal wurde überhastet gespielt, ein anderes Mal wurde zu lange nach einem freien Mitspieler gesucht. So blieb der Bobinger Sturm in der gesamten ersten Halbzeit nahezu komplett abgemeldet. Aber auch der Tabellensechste aus dem Allgäu konnte sich keine nennenswerten Chancen herausspielen. Also ging es mit einem gerechten Unentschieden zum Pausentee. Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Allgäuer allerdings wesentlich wacher zurück. Zwischen der 46. und 60. Spielminute nagelten sie das Team von Christopher Detke und Sebastian Jeschek nahezu komplett in der eigenen Hälfte fest.

Turm in der Abwehrschlacht: Luis Müller beim Kopfball. Foto: Elmar Knöchel

So blieb es nicht aus, dass Durach dann auch zu Torchancen kam. Doch in dieser Phase wurde Torwart Andreas von Mücke zum besten Bobinger Spieler. Mehrmals rettete er mit spektakulären Paraden seine Mannschaft vor einem Rückstand. Gelegentliche Bobinger Gegenangriffe brachten dagegen kaum Gefahr für das Duracher Tor. Auch bei dem ein oder anderen Konter, der möglich gewesen wäre, brauchten die Gäste häufig zu lange und gaben der Heimelf so Gelegenheit, die Abwehr wieder zu sortieren. Einen Hauch von Torgefahr konnte der TSV Bobingen nur durch Standards wie Ecken oder Freistöße verbreiten. Aber auch dabei fehlte zum Schluss die letzte Konsequenz.

Nach großem Kampf kam Bobingen zu einem glücklichen Punktgewinn

Die Gastgeber kamen über das ganze Spiel gesehen auf eine gefühlte Ballbesitzquote von 75 Prozent. Aber die Deckung des Tabellenvorletzten aus Bobingen stand kompakt und kämpfte mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Und dahinter hielt der Bobinger Keeper alles, was auf sein Tor zugeflogen kam. Während der VfB Durach mit diesem 0:0 sehr gut leben kann und sich in der Blitztabelle vor den Sonntagsspielen auf Platz vier verbessern konnte, ist das Ergebnis für den im Tabellenkeller stehenden TSV Bobingen natürlich zu wenig.

Musste im Bobinger Strafraum einige Brände löschen: Matteo Ligorati Foto: Elmar Knöchel

Im Abstiegskampf müssen ganz einfach Siege her. Betrachtet man allerdings den Spielverlauf, ist das Unentschieden durchaus als Erfolg zu werten. Denn ohne den stark agierenden Torhüter hätte es auch gut und gerne zwei Gegentreffer geben können. Der eigene Angriff war leider wieder einmal viel zu harmlos. So muss man sich am Ende über den Punktgewinn freuen.

TSV Bobingen Andreas von Mücke (Tor), Michael Zedelmeier (70. Manuel Hampp), Christopher Detke, Nicolas Prestel (90 +1. Florian Kohler), Sandro Burghard, Luis Müller, Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist (81. Christian Frickinger), Berkay Akgün (70. Hüeyin Tomakin) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Schmid Besondere Vorkommnisse: Zwei Zeitstrafen gegen den TSV Bobingen (Burghard und Zedelmeier), Gelb-Rote Karte für den VfB Durach (Tobias Steidle)