Bobingen

vor 17 Min.

Bobingen spielt schon wieder Unentschieden

Bobingens Neuzugang Leon Göttinger (am Ball) erzielte in der Nachspielzeit den hochverdienten Ausgleich für den TSV.

Plus Der Knoten will einfach nicht platzen. Im Sechsten Landesligaspiel reicht es mit einem 1:1 gegen den VfB Durach zum vierten Mal nur zu einem Remis. Gefühlt eher eine Niederlage, an der das Schiedsrichtergespann nicht ganz unschuldig war.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Wieder nicht gewonnen". Spieler und Trainer blickten nach der Partie zu Hause gegen den VfB Durach etwas ratlos drein. Viele Zuschauer waren sauer auf Schiedsrichter Marcel Klein und seine Assistenten. Doch der Reihe nach:

Trotz Hitze ein gutes Landesligaspiel

Bei sommerlich heißen Temperaturen von über 30 Grad entwickelte sich im Bobinger Siegmundpark kein hochklassiges, aber doch recht ansprechendes Landesligaspiel. Wobei die Gäste aus dem Allgäu die Partie zunächst dominierten. Der Ball lief gut durch das Duracher Mittelfeld und die Hausherren oft hinterher. Mehrere Male wurden die Situationen erst in der letzten Abwehrreihe geklärt. Doch nach rund 20 Spielminuten bekam der TSV Bobingen die Partie besser in den Griff. Die Allgäuer hatten zwar immer noch mehr Spielanteile, aber die Detke-Elf konnte sich immer besser befreien. Und, anders als in den Spielen zuvor, waren die Offensivaktionen wesentlich gefährlicher. In der 25. Minute war es wieder einmal Maximilian Krist, der Durachs Torhüter Fabio Eschbaumer mit einem gut geschossenen Freistoß zu einer Parade zwang. Rund sechs Minuten später musste Manuel Schäffler auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Torhüter einen Schuss von Christian Frickinger abwehren. Das 0:0 zur Pause war für den favorisierten Tabellenfünften aus Durach letztlich etwas zweifelhaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen