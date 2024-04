Eternitplatten illegal abgelagert: Polizei sucht jetzt Zeugen

Unbekannte haben zerbrochene Eternitplatten an einen Feldweg bei Bobingen gekippt. Die Bobinger Feuerwehr entfernte die gefährlichen Baustoffe.

Einer Spaziergängerin fiel auf, dass jemand auf einem Feldweg zwischen der Wertach und dem neu entstehenden Baugebiet Point V in Bobingen zerbrochene Eternitplatten abgeladen hatten. Die Frau verständigte daraufhin die Polizeiinspektion Bobingen. Wegen einer möglichen Asbestbelastung rief die Polizei die Feuerwehr Bobingen, die in Ganzkörperschutzkleidung den Unrat entfernte. Bei der Stelle, an der die Eternitplatten abgelegt wurden, handelt es sich um den Feldweg in Verlängerung der Föhrenstraße nördlich der Krumbacher Straße.

Illegale Müllentsorgung in Bobingen: Zeugen sollen sich melden

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer Hinweise zur Müllablagerung machen kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)