Fasching geht in Bobingen in den Endspurt

Die Redaktion verlost Karten für das Faschingskränzle und die Lady-Lords, die sich verabschieden.

Das beste der Lady-Lords erwartet die Besucher am "Glumperten Donnerstag" in der Bobinger Singoldhalle. Die Travestieshow wird zugleich die letzte an der Wertach sein. Denn das Travestie-Trio aus München geht im Jahr 2024 auf Abschiedstour.

Die weit gereisten Künstler und Künstlerinnen haben aus allen Ländern, die sie in ihrer langjährigen Laufbahn bereist haben, Shows und Musik mitgebracht. In ihrer fulminanten, schillernden und rasanten Show schlüpfen die drei Diven in viele Rollen. Die Gäste erwartet ein schillernder und lustiger Abend in der Welt der Travestie. Beginn ist um 20 Uhr.

Wer Karten für die Abschiedsshow "Countdown" in Bobingen gewinnen will, schickt unter dem Stichwort Lady-Lords eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 12 Uhr. Die Redaktion verlost zusammen mit dem Kulturamt der Stadt drei mal zwei Karten.

Faschingskränzle waren früher in jedem Dorf Tradition

Zu gewinnen gibt es außerdem Karten für das Faschingskränzle am „Rußigen Freitag“. Von 15 bis 19 Uhr darf getanzt, getratscht, gelacht, geschunkelt und gefeiert werden. Das "Kränzle“ zur Faschingszeit war früher in schwäbischen Dörfern und Städten Tradition. Auch heute begeistert die Mischung aus Musik, Tanz, Maskerade, Kaffee, Kuchen, einer herzhaften Brotzeit, viel Ratsch und Gaudi. Für vier Stunden närrische Stimmung in der Singoldhalle sorgen die „Original Wertachtaler“, die Formation junggebliebener Musiker und Musikerinnen aus Wehringen, Bobingen und Umgebung, deren Repertoire von „A“ wie "Atemlos" bis zu „Z“ wie Zillertaler Hochzeitsmarsch reicht.

Wer Karten für das Bobinger Faschingskränzle gewinnen will, schickt unter dem Stichwort Faschingskränzle eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 12 Uhr. Die Redaktion verlost zusammen mit dem Kulturamt der Stadt drei mal zwei Karten.

